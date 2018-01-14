Ä°ki aile arasÄ±nda silahlÄ± kavga: 10 yaralÄ±

Merkez Artuklu ilÃ§esinin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Hatunlu KÃ¶yÃ¼â€™nde bugÃ¼n 2 aile arasÄ±nda arazi anlaÅŸmasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶tÃ¼rÃ¼ tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesiyle iki aile silahlÄ±, sopalÄ± ve taÅŸlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada, Abdulvahap A. (43), Ammar A. (21), Abdurrezzak A. (34), Erkan A. (36) Nuray A. (30) ile Suriyeli Ä°brahim Ali (55), Ä°brahim Åžerif (19), Berna Ali (36) ve isimleri Ã¶ÄŸrenilemeyen 2 kiÅŸi yaralandÄ±. KavganÄ±n ardÄ±ndan Ã§evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kÃ¶ye Ã§ok sayÄ±da ambulans ve jandarma ekipleriÂ sevk edildi.

Kavgada yaralananlara saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan ilk mÃ¼dahale ardÄ±ndan Mardin ve KÄ±zÄ±ltepeâ€™deki hastanelere ambulansla kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. YaralÄ± Suriyelilerin, kavgaya karÄ±ÅŸan bir ailenin arazisinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ifade edildi.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, jandarma kavgaya karÄ±ÅŸanlarÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.