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    ‘Sınır kontrolleri çözüm değil’

    AA
    10.11.2017 - 09:42 | Son Güncelleme:

    Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında geçen yıl yapılan göçmen anlaşmasının yürürlükte olduğu sürece, Balkan göç rotasının açılma riski olmadığını söyledi.

    RESMİ ziyaret için İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Sloven Bakan Erjavec, İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile görüştü. İki bakan, görüşmede, iki ülke ilişkilerini ve düzensiz göç konusu olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erjavec, Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da devreye giren göçmen anlaşmasının önemine dikkati çekerek, “Türkiye ile yapılan anlaşma sürdüğü müddetçe Balkan rotasının yeniden açılmasına yönelik bir tehlike yok” dedi.
    Bu konuyu her zaman Brüksel’in dikkatine getirmeye özen gösterdiğini belirten Erjavec, şöyle konuştu:

    SINIR KONTROLLERİ ÇÖZÜM DEĞİL
    “Karmaşık ilişkilere rağmen Ankara ile olan diyalog, bu anlaşmayı korumak bakımından muhafaza edilmeli. Çünkü, yeni bir göç dalgasının Batı Balkanlar üzerinde yaratacağı baskıdan endişe ediyorum, zira daha ilk dalgadan bunun zararlı sonuçları olabilir. DEAŞ savaşı kaybetti ve yabancı savaşçılar da menşei ülkelerine dönmeye başladığı. Bunların Balkan rotasını kullanması, bölgede büyük istikrarsızlığa yol açabilir. Avusturya’nın İtalya’ya yaptığı gibi Slovenya ile olan sınırında da kontrolleri arttırmasına sıcak bakmıyoruz. Bu bir çözüm değil. AB’nin dış sınırlarını korumak için tek sesli bir politika geliştirilmeli.”

    Etiketler: AVRUPA , Mülteci , Sözleşme , Karl Erjavec
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