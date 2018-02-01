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    Sınır kapısında hareketli dakikalar! Röntgeni çekilen kamyondan çıkanlar şoke etti

    KİLİS (İHA)
    01.02.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Kilis'in Öncüpınarör Sınır Kapısı'nda bir kamyonun yakıt deposundaki 2 Suriyeli göçmen, X-Ray cihazına yakalandı.

    Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyondan şüphelendi. X-Ray cihazından geçirilen kamyonun yedek boş yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette iki kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araçta yapılan aramada, yasadışı yollarla yurda girmek isteyen iki kişi gözaltına alındı. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alınan 2 Suriyeli, adliyeye sevk edildi. 2 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Sınır kapısında hareketli dakikalar Röntgeni çekilen kamyondan çıkanlar şoke etti

    Etiketler: Kilis , röntgen , kamyon , son dakika
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