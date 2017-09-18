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    Sınır kapılarında izinci trafiği bitti

    AA
    18.09.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 15:17

    Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren Avrupalı Türkler, yaşadıkları ülkelere döndü. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapıları Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy’de trafik yoğunluğu yok denecek kadar azaldı.

    YURT dışında yaşayan Türklerin izinlerini geçirmek üzere Türkiye’yi tercih etmeleri, temmuz ayı başında giriş trafiğine ağustos ayı ortalarından sonra ise çıkış trafiğine neden olmuştu. İzinlerinin bitmesi sonrası Türklerin yaşadıkları ülkelere büyük ölçüde dönmeleri nedeniyle Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında trafik yoğunluğu yok denecek kadar azaldı.

    YARISI KAPIKULEDE’DEN
    Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 1 Temmuz-10 Eylül verilerine göre, 474 bin 430 araçla 1 milyon 644 bin 167 yolcu Türkiye’ye giriş yaparken, aynı dönemde 472 bin 249 araçla 1 milyon 669 bin 410 kişi çıkış yaptı.
    Toplam giriş-çıkışların yarısı ise Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yapıldı.

    Sınır kapılarında izinci trafiği bitti

    Şu anda tüm sınır kapılarında trafik akıcı. İki hafta öncesine kadar Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’ın da yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce çıkış işlemi için bekleyen bir araç, şimdi Kapıkule Sınır Kapısı’nı 5 dakikadan daha az bir sürede geçebiliyor.

    Etiketler: Avrupalı Türkler , izin sezonu , dönüş
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