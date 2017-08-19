Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu sürüyor

En çok yoğunluk her yıl olduğu gibi Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanıyor. Küçük araç kuyruğunun oluştuğu Kapıkule yolunda polis düzenli geçişin olması amacıyla tedbirler aldı.

Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 01-18 Ağustos tarihleri arasında Kapıkule'den 51 bin 431 yolcu aracı ile 243 bin 26 yolcu çıkış yaptı.

Öte yandan İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında da zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

"Almancı ne demek, biz Türk oğlu Türküz"

Almanya'ya dönen Sinan Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilde akrabalarını ziyaret ettiğini söyledi.

Almanya'dan arkadaşını Türk geleneklerini görmesi için memleketine getirdiğini anlatan Sezgin, "Gezdik, dolaştık şimdi işler bizi bekliyor, dönüyoruz. Almanya'dakiler robot, insan vatanını özlüyor. Sıcak kanlılığını, yurt severliğini insan kendi insanını, canını, kanını vatanını özlüyor." dedi.

Almanya'ya dönen Said Sedef de memleketinden ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade etti. Türkiye'yi özleyeceklerini dile getiren Sedef, "Türkiye'de yaşayan insanlar bizim içimizi anlayamazlar. Bize 'Almancı' deyip geçiyorlar. Almancı ne demek, biz Türk oğlu Türküz. Kanımız kırmızı beyaz. Almancı görmek isteyen gitsin Almanya'ya biz Türk oğlu Türküz." diye konuştu.

Avusturya'ya dönen Özcan Aydın da tatilin çok güzel geçtiğini anlattı. Türkiye'nin güzelliklerle dolu olduğunu vurgulayan Aydın, "Vatanımız bir tane. Onun için herkesin çok duyarlı olmasını istiyoruz. Burada yaşayanların da vatanı sımsıkı tutmalarını istiyoruz. Biz de yurt dışında Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Şu zahmeti biz vatanımız için çekiyoruz. Paramızı pulumuzu direk getirdiğimiz yer vatanımız. Onun için Türkiye'de yaşayan Türk milletinin çok duyarlı ve vatansever olmasını canı gönülden istiyoruz." şeklinde konuştu.