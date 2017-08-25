Sınır kapılarında ‘dönüş’ yoğunluğu

BİNLERCE vatandaşın aynı anda dönüşe geçmesi Edirne’deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Kapıkule’de 5, Hamzabeyli’de 4 kilometre araç kuyruğu oluştu. İpsala Sınır Kapısı’nda da zaman zaman yoğunluk yaşanırken, Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki kuyruk ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Karaağaç Köprüsü’nün girişine ulaştı.

Öte yandan, dönüş yapan bazı vatandaşlar kuyruklarda sıra anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Avusturya’ya dönen Köksal Aslantaş, tatilini Sivas’ta geçirdiğini, dönüş için bir gün erken çıkmalarına rağmen kuyrukta beklediğini belirterek, “Yine trafiğe denk geldik. Umarım kuyruk bir an önce biter” dedi.

Almanya’ya dönen Musa Şen de tatilini Bolu ve Ankara’da akrabalarının yanında geçirdiğini söyledi. Memleketinden ayrıldığı için üzgün olduğunu belirten Şen, dönüş yolculuğundaki yoğunluğun kendilerini yorduğunu kaydetti.





