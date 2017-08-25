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    Sınır kapılarında ‘dönüş’ yoğunluğu

    AA
    25 Ağustos 2017 - 10:18Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 10:18

    Yıllık izinlerini geçirdikleri memleketlerinden, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için yola koyulan Türk vatandaşları, sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.

    BİNLERCE vatandaşın aynı anda dönüşe geçmesi Edirne’deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Kapıkule’de 5, Hamzabeyli’de 4 kilometre araç kuyruğu oluştu. İpsala Sınır Kapısı’nda da zaman zaman yoğunluk yaşanırken, Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki kuyruk ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Karaağaç Köprüsü’nün girişine ulaştı.
    Öte yandan, dönüş yapan bazı vatandaşlar kuyruklarda sıra anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.
    Avusturya’ya dönen Köksal Aslantaş, tatilini Sivas’ta geçirdiğini, dönüş için bir gün erken çıkmalarına rağmen kuyrukta beklediğini belirterek, “Yine trafiğe denk geldik. Umarım kuyruk bir an önce biter” dedi.
    Almanya’ya dönen Musa Şen de tatilini Bolu ve Ankara’da akrabalarının yanında geçirdiğini söyledi. Memleketinden ayrıldığı için üzgün olduğunu belirten Şen, dönüş yolculuğundaki yoğunluğun kendilerini yorduğunu kaydetti.

    Sınır kapılarında ‘dönüş’ yoğunluğu

    Sınır kapılarında ‘dönüş’ yoğunluğuSınır kapılarında ‘dönüş’ yoğunluğu

    Etiketler: Kapıkule , Hamzabeyli , Sınır , gurbetçi , kuyruk
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