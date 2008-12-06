Sinir harbi

Mustafa Hoca gÃ¶reve gelir gelmez, takÄ±m Ã¼zerinde farklÄ± bir etkisi olduÄŸunu bize gÃ¶stermesini bildi. Telloâ€™ nun hafta iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaÂ

DinÃ§er OruÃ§oÄŸlu yazÄ±yor

bunun bir kanÄ±tÄ±. Tam BeÅŸiktaÅŸ artÄ±k kendine daha Ã§ok gÃ¼venen bir takÄ±m hÃ¼viyetine kavuÅŸtu derken bu sinirli ve telaÅŸlÄ± futbol da ne oluyor.Sivokâ€™ un gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kart BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in Ã¶nemli bir uyarÄ±. BugÃ¼n Ã¶yle bir BeÅŸiktaÅŸ izledik ki gÃ¶zlerimize inanamadÄ±k. MaÃ§ boyunca ardÄ± ardÄ±na 3 pas yapamayan BeÅŸiktaÅŸ, orta sahada da pres yiyip paslaÅŸamayÄ±nca Ã§areyi topu kanatlara yaymak yerine panik yapmakta buldu.Mustafa hoca da bir Ã§are Ã¼retemeyince maÃ§ BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in tam bir sinir harbine dÃ¶ndÃ¼.

MaÃ§ boyunca sÄ±kÄ±cÄ± bir futbol, sÃ¼rekli kendini yere atan Ankarasporlu oyuncular ve Ã§aresiz bir Denizliâ€™ den baÅŸka bir ÅŸey gÃ¶remedik. MaÃ§Ä±n sonundaki kavga da iÅŸin tuzu biberi oldu. SÃ¶ylenecek fazla da bir ÅŸey yok umarÄ±m Mustafa hoca BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyunculara BeÅŸiktaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ne demek olduÄŸunu tekrar hatÄ±rlatacak bir formÃ¼l bulmuÅŸtur.