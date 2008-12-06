Sinir harbi

Mustafa Hoca gÃ¶reve gelir gelmez, takÄ±m Ã¼zerinde farklÄ± bir etkisi olduÄŸunu bize gÃ¶stermesini bildi. Telloâ€™ nun hafta iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaÂ
DinÃ§er OruÃ§oÄŸlu yazÄ±yor
MaÃ§ boyunca sÄ±kÄ±cÄ± bir futbol, sÃ¼rekli kendini yere atan Ankarasporlu oyuncular ve Ã§aresiz bir Denizliâ€™ den baÅŸka bir ÅŸey gÃ¶remedik. MaÃ§Ä±n sonundaki kavga da iÅŸin tuzu biberi oldu. SÃ¶ylenecek fazla da bir ÅŸey yok umarÄ±m Mustafa hoca BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyunculara BeÅŸiktaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ne demek olduÄŸunu tekrar hatÄ±rlatacak bir formÃ¼l bulmuÅŸtur.