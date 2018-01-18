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    ‘Sınır dışı’nda kan döküldü

    BERLİN
    18.01.2018 - 14:54 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Burgholzhausen’de çarşambayı perşembeye bağlayan gece yaşanan sınırdışı baskını kanlı sonuçlandı.

    POLİSİN verdiği bilgiye göre sığınma başvurusu reddedilen Azerbaycanlı çifti sınır dışı etmek için polis gece saat 03.30’da mülteci yurduna giderek, ailenin kapısını çaldı. İki polise, bir doktor, yabancılar dairesinden bir yetkili ve bir güvenlik görevlisi de eşlik etti. Azerbaycanlı çiftin iki kızları da evdeydi. Sınır dışı edileceğini anlayan çift ani bir hareketle polis memurunun silahını alıp, havaya ateş etti. İki polis ve doktor kaçtı. Yabancılar dairesi yetkilisiyle güvenlik görevlisi rehine olarak kaldı.

    BIÇAĞI KARNINA SAPLADI
    Ancak aile birkaç dakika sonra kapıyı açarak, teslim oldu. İçeri giren polisler 49 yaşındaki kadını kanlar içinde yerde buldu. Umutsuzluğa kapılan kadının mutfak bıçağını alarak, karnına sapladığı bildirildi. Savcılık olaya el koydu ve cinayet masası inceleme başlattı.

    Etiketler: ALMANYA , sınırdışı
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