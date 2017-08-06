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    Sınır dışı edilen Kuzey Afrikalı sayısında artış bekleniyor

    Deutsche Welle Türkçe
    06 Ağustos 2017 - 10:36Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 10:36

    Federal hükümetin verdiği bilgilere göre Kuzey Afrika ülkeleri, Almanya’ya sığınma başvurusu reddedilen vatandaşlarını geri kabul etme konusuna daha sıcak bakmaya başladı.

    FEDERAL hükümetin verdiği bilgilere göre Mağrip ülkeleri, Almanya’ya yaptıkları sığınma başvurusu reddedilen vatandaşlarını geri kabul etme konusunda çok daha istekli davranıyor. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings, Focus dergisine verdiği demeçte bunun yapılan yoğun ikili görüşmelerin sonucu olduğunu belirtti.
    Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) Krings, “Eyaletlerin bu konudaki çabalarını sürdürmesi halinde, 2017 yılının ikinci yarısında geri dönüş rakamlarında büyük bir artış bekliyoruz” şeklinde konuştu.

    ‘BASKIYI ARTIRACAĞIZ’
    Sahra Çölü’nün güneyindeki ülkelerin vatandaşlarını geri kabul etme konusunda daha çekingen davrandığına dikkat çeken Krings, “Bu bölgeden daha fazla işbirliği bekliyoruz ve bunun için de baskıyı artıracağız” dedi.
    2017 yılının ilk altı ayında iltica başvurusu reddedildiği için sınır dışı edilenlerin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla düşüş kaydedildi. 2017 yılının ilk altı ayında toplam 12 bin 545 kişi sınır dışı edilirken, bu rakam 2016’nın ilk altı ayında 13 bin 743 idi.
    Focus dergisinin haberine göre geri kabul konusunda Alman hükümetinin Cezayir ile görüşmeleri devam ediyor.

    LİBYA İLE TÜRKİYE MÜLTECİ ANLAŞMASI BENZERİ BİR ANLAŞMA
    Hıristiyan Birlik partilerinin iç politika sözcüsü Stephen Mayer, Libya için de Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması benzeri bir anlaşma talebinde bulundu. Mayer sığınmacıların Akdeniz üzerinden tehlikeli kaçışını durdurmak gerektiğine, bunun için Libya’daki insani şartların iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti.

    Etiketler: ALMANYA , AVRUPA , sınırdışı , Kuzey Afrika , kuzey afrika , Günter Krings
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