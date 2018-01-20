Sınıfta soyup 'iç çamaşırı bile pis' demişti... O öğretmen yargılanacak

ANTALYA Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu 2’inci sınıf öğrencisi F.N.Ş. (8) isimli kız öğrenciyi pis olmakla suçlayıp kazağını ve eşofmanını çıkartıp sınıfta dolaştırdığı, kafasını tahtaya vurduğu iddia edilen sınıf öğretmeni D.L. hakkında soruşturma izni vermeyen Muratpaşa Kaymakamlığı’nın kararı Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından bozuldu.

TANIK İFADELERİ DOSYADA

Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı sonrası harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, sınıf öğretmeni D.L. hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede; F.N.Ş.’nin babası A.Ş. ve olaya tanık olduğunu söyleyen öğrencilerin velilerine ait ifadeler yer aldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamenin sonuç bölümünde ise şöyle dendi: “Şüpheli her ne kadar üzerine atılan suçlamayı kabul etmese de suç duyurusu evrakı, ekleri, müşteki beyanı ve tanık anlatımı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin öğrencisi olan mağdurun sınıf içerisinde üzerindeki kıyafetleri çıkarmak suretiyle “Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis” diyerek üzerine atılı suçu işlediği yönünde yeterli şüphe olduğu anlaşılmıştır.”

KARAR BOZULDU

Hazırlanan iddianame sonrası sınıf öğretmeni D.L. hakkında 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla dava açıldığını kaydeden Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, “Kaymakamlık suçun görev esnasında işlenmediğini savunarak soruşturma izni vermemişti. İtirazımız üzerine Bölge İdare Mahkemesi kararı bozdu” dedi.

Sınıf öğretmeni D.L. hakkında eziyet suçlamasında da bulunulduğunu kaydeden Ertuğrul, şöyle dedi: “Biz görev itirazında bulunarak yargılama kapsamının genişletilmesini isteyeceğiz. Çünkü iddialar arasında şiddet de var. Sadece görevi kötüye kullanma suçlaması yeterli değil.”

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay bir öğrenci velisinin şikâyeti ile ortaya çıkmıştı. Hürriyet’in “İç çamaşırıyla sınıfta dolaştırdı” haberi sonrası hakkında 2 ayrı idari soruşturma açılan sınıf öğretmeni D.L.’nin görev yeri değiştirilmiş, Antalya Barosu ise söz konusu öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Olay, TBMM gündemine de taşınmıştı.

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