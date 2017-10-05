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    Sınıfta korkunç kaza... 9 yaşındaki çocuğun başına saplandı

    Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)
    05.10.2017 - 15:00 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ’nin Gebze İlçesi’nde, 9 yaşındaki Muhammet F.Y. sınıfta oyun oynarken dengesini yitirerek düşünce, başına sıra kenarında bulunan çanta asma kancası saplandı. İtfaiyenin kancayı kesmesinin ardından öğrenci tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

    Olay öğle saatlerinde, Gebze Barış Mahallesi’nde bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda meydana geldi. Muhammet F.Y. teneffüste arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybederek düşünce başına sıranın kenarında bulunan çanta asma kancası saplandı.

     

    Öğretmenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekibi okula geldi. İtfaiyenin kancayı kesmesinin ardından 112 Acil ekibi öğrenciye müdahalede bulundu.

    Sınıfta korkunç kaza... 9 yaşındaki çocuğun başına saplandı

    Muhammet F.Y. kancanın başında kalan kısmı ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: çanta asma kancası , kocaeli , Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
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