Sınıfta korkunç kaza... 9 yaşındaki çocuğun başına saplandı

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Olay öğle saatlerinde, Gebze Barış Mahallesi’nde bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda meydana geldi. Muhammet F.Y. teneffüste arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybederek düşünce başına sıranın kenarında bulunan çanta asma kancası saplandı.
Öğretmenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekibi okula geldi. İtfaiyenin kancayı kesmesinin ardından 112 Acil ekibi öğrenciye müdahalede bulundu.
Muhammet F.Y. kancanın başında kalan kısmı ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.