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    Okulda dehşet!

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 10:11 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 10:38

    Bursa'da bir kadın veli, çocuğunun sınıf öğretmenini bıçakla yaraladı. Sırtından ve bacağından yaralanan öğretmen, müdür odasına sığındı

    İddiaya göre Necla K. (43), merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bulunan İhsan Dikmen İlkokulunda eğitim gören çocuğunun sınıf öğretmeni Tolga Taştan ile görüşmek için okula geldi.

    Aralarında daha önceden husumet bulunan Necla K. ile öğretmen Taştan, okul koridorunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Necla K, bıçakla öğretmen Taştan'ı sırtından ve bacağından yaraladı.

    Müdür odasına sığınan öğretmen Taştan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis ekipleri de Necla K'yı okulda gözaltına aldı. 

    Etiketler: bursa , sınıfta bıçaklama , öğretmeni bıçaklayan veli
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