Sınıfının En Çok Satan SUV'u oldu

Suzuki'nin kompakt nitelikte ve yüksek kabiliyetli SUV modeli Suzuki Vitara, 2017 yılında kendi sınıfında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli olarak tekrar iddiasını ortaya koymuş oldu. 2016 yılında tamamen yenilenerek yepyeni teknoloji, konfor ve güvenlik donanımları ve tasarım özellikleriyle ön plana çıkan Vitara, 2017 yılında 3 bin 924 adetlik satış rakamıyla, sınıfında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV'u oldu.



1,6 litrelik 120 HP gücündeki yeni DDIS dizel motoru, 6 ileri otomatik şanzımanı ve 4x4 Allgrip çekiş sistemiyle dikkat çeken Suzuki Vitara, 100 km'de 4,5 litrelik ortalama yakıt tüketimiyle de güçlü olduğu kadar tutumluluk kapasitesinin de yüksek olduğunu belli ediyor.

Suzuki Vitara'nın başarısı ile ilgili olarak, Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, "Suzuki Vitara'nın, kendi sınıfında en çok tercih edilen SUV modeli olmasından ötürü tüm Suzuki ailesi olarak gurur duyuyoruz. Yeni nesliyle tüm otomobilseverler tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle karşılanan Vitara'nın, dizel motor, otomatik şanzıman ve 4x4 kombinasyonuyla 2018 yılında da başarısını devam ettireceğine inanıyoruz" dedi.