Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Sınıfının En Çok Satan SUV'u oldu

Sınıfının En Çok Satan SUV'u oldu

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:

Suzuki’nin otomotiv dünyasına adını yazdırdığı efsanevi SUV modeli Suzuki Vitara, 2017 yılında kompakt boyutları ve ekonomik avantajlarıyla kendi sınıfında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli oldu. Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Vitara’nın kendi sınıfında elde ettiği bu başarının Suzuki için gurur verici olduğunu belirterek, “Yeni nesliyle tüm otomobilseverler tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle karşılanan Suzuki Vitara'nın, dizel motor, otomatik şanzıman ve 4x4 kombinasyonuyla 2018 yılında da başarısını devam ettireceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Suzuki'nin kompakt nitelikte ve yüksek kabiliyetli SUV modeli Suzuki Vitara, 2017 yılında kendi sınıfında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli olarak tekrar iddiasını ortaya koymuş oldu. 2016 yılında tamamen yenilenerek yepyeni teknoloji, konfor ve güvenlik donanımları ve tasarım özellikleriyle ön plana çıkan Vitara, 2017 yılında 3 bin 924 adetlik satış rakamıyla, sınıfında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV'u oldu.

Sınıfının En Çok Satan SUVu oldu
1,6 litrelik 120 HP gücündeki yeni DDIS dizel motoru, 6 ileri otomatik şanzımanı ve 4x4 Allgrip çekiş sistemiyle dikkat çeken Suzuki Vitara, 100 km'de 4,5 litrelik ortalama yakıt tüketimiyle de güçlü olduğu kadar tutumluluk kapasitesinin de yüksek olduğunu belli ediyor.

Suzuki Vitara'nın başarısı ile ilgili olarak, Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, "Suzuki Vitara'nın, kendi sınıfında en çok tercih edilen SUV modeli olmasından ötürü tüm Suzuki ailesi olarak gurur duyuyoruz. Yeni nesliyle tüm otomobilseverler tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle karşılanan Vitara'nın, dizel motor, otomatik şanzıman ve 4x4 kombinasyonuyla 2018 yılında da başarısını devam ettireceğine inanıyoruz" dedi.

 

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri