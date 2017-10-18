Sinemaya yeni ikili geliyor

Kayakesen, 17 Kasım'da vizyona girecek olan "Seni Gidi Seni" sinema filminde de "Taksici Bülent" karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yıllardır bilinen ve bir dönem televizyonda doğaçlama tiyatro yaparak kendilerini tanıtan Mahşer-i Cümbüş'ün yetiştirdiği Serdar Sezgin ise ilk sinema filmi projesi olan "Seni Gidi Seni" de "Döşemeci Sedat" olarak izleyici ile tanışmaya hazırlanıyor.

Filmde farklı karakterlerde iki yakın arkadaşı canlandıracak olan Ahmet Kayakesen ve Serdar Sezgin bu yıl vizyona girecek sinema filmleri arasında yeni bir ikili olarak komediye farklı bir tat katmaya geliyor.

Bir mahallede büyüyüp yetişen Taksici Bülent ve Döşemeci Sedat, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, samimiyeti, arkadaşlığı, dostluğu ve sevgiyi kendilerine özgü bir anlatım ile seyirciye sunacak.

"Seni Gidi Seni" sinema filmi 17 Kasım'da vizyonda..