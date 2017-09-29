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    Hürriyet >Eğitim>Sinemaya gitmeyen öğrenci kalmayacak

    Sinemaya gitmeyen öğrenci kalmayacak

    Esra ÜLKAR / Fotoğraflar: Murat ŞAKA
    29.09.2017 - 17:32 | Son Güncelleme:

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MEB'in hayata geçirdiği ‘Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın’ projesiyle 1 milyon öğrencinin sinemayla buluşması hedefleniyor. Projenin açılış toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bundan sonra da sinemaya gitmeyen çocuğun kalmaması için el birliğiyle gayret sarf edeceğiz” diye konuştu.

    Hayatı boyunca hiç sinemaya gitmemiş 1 milyon çocuk beyazperdeyle tanışacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) hayata geçirilen ‘Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın’ projesiyle, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri sinema salonlarında film keyfi yaşayacak. Beyoğlu’ndaki Grand Pera Emek Sineması’nda yapılan projenin açılışında, henüz vizyona girmeyen, Türkiye’nin 2018 Oscar adayı filmi Ayla’yı ilk kez öğrenciler izledi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, projeyle birlikte sinemaya gitmeyen çocuğun kalmamasını hedeflediklerini belirterek, özetle şunları söyledi:

    Sinemaya gitmeyen öğrenci kalmayacakKAMERANIN BULUNMASI ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI
    "Böyle bir güzel atmosferde konuşmak benim için hem umut hem heyecan verici. Sizlere, her birinize ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlamlı projenin hayata geçmesi için her biriniz buradaki varlığınızla büyük katkı sundunuz. Bu proje inşallah Türkiye'de 2017 yılında 1 milyon öğrencimizi sinemayla buluşturacak. Bundan sonra da sinemaya gitmeyen çocuğun kalmaması için el birliğiyle gayret sarf edeceğiz. Sinema kamerasının bulunması inan ki insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi oldu. Kameranın hareketli bir şekilde, insanların ya da tabiatta olan olayları kaydetmesiyle birlikte görsel sanatlarla ilgili alanda çok büyük gelişmeler oldu. Sinemayla birlikte hayata ilişkin, dünyanın neresinde ne varsa o insanların beğenisine sunuldu. İnsanların kültürel hayatına büyük bir zenginlik kattı.

    Sinemaya gitmeyen öğrenci kalmayacak
    HAYAL DÜNYAMIZ  BÜYÜYOR
    Bizler kitaplarda okuduğumuzu, Savaş ve Barış'ı, Karamazoz Kardeşleri, Yüzüklerin Efendisi'ni sizler şimdi film olarak görüyorsunuz. Bir insanın vücudunda dolaşan kanı ya da bir karıncanın hayatındaki detayları anlatan filmler gibi çeşitli görsel filmlerle de dünyaya ait ne varsa bunlar önümüzde. Bir gün Everest Dağı'nın tepesindeyiz, bir gün denizin 20 bin fersah altındayız. Bir başka sinema gösteriminde İngiltere'de Kraliyet Saray'larının içerisinde dolaşıyoruz, bir başka sinema gösterimindeyse Osmanlı'nın Topkapı Sarayı'nın Harem dairesinde dolaşıyoruz. Böylece hayal dünyamız genişliyor, hayal dünyamız büyüyor ve dünyaya ilişkin ne varsa onları çok daha rahat şekilde görüyoruz. Ayrıca sevgili gençler, Türkiye gibi dünyanın kültürel olarak en zengin coğrafyalarından birisi olan, hadi tevazuu bir tarafa bırakarak söyleyeyim, dünyanın en büyük kültür hazinesi olan bu ülkenin üzerinde otuyor olmak da bize özellikle sinema alanında çok büyük atılım yapma imkanı veriyor. Bu vesileyle sinema, dizi filmleri alanında son yıllarda yaşadığımız önemli başarıları takdirle ifade etmek isterim. Bu vesileyle bir güzelliği daha burada yaşayacağız, Oscar adayı filmimiz 'Ayla'nın ilk gösterimi bugün burada hep beraber izleyeceğiz. Yönetmenine, yapımcısına, oyuncu arkadaşlarımıza da hem filmi verdikleri, hem de burada oldukları için teşekkür ediyoruz. Seyretmekle izlemek arasında fark vardır. İzlemek edilgen bir şeydir. Oturursunuz bir şeyi izlersiniz. Seyretmek ise seyrettiği şeyin içinden geçerek, o işin içerisine dahil olmaktır. Siz bugün burada bu filmi seyredeceksiniz, içinizde yaşayacaksınız."

    Sinemaya gitmeyen öğrenci kalmayacak
    ‘AYLA’YI İLK ONLAR İZLEDİ
    Gösterime filmin yönetmeni Can Ulkay ile oyuncuları İsmail Hacıoğlu ve Altan Erkekli’nin yanı sıra Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Tamer Karadağlı, Wilma Elles, Ali Sunal gibi isimler de katıldı. Türkiye’nin her ilinde, ortaöğretim öğrencilerine, bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz film seyretme olanağı sunacak proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ortaklığıyla yürütülüyor. Açılış konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sinema oyuncuları, yapımcı ve yönetmen 800 öğrenciyle birlikte ‘Ayla’ filmini izledi. Can Ulkay’ın yönettiği, Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Erken Petekkaya, Altan Erkekli’nin başrollerini üstlendiği ‘Ayla’ filmi, Türkiye’yi 2018 Oscar ödüllerinde ‘En İyi Yabancı Film’ dalında temsil edecek.

    Etiketler: MEB , Sinema , ÖĞRENCİ , ayla filmi , Kültür ve Turizm Bakanlığı
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