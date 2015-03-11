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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial >Sinemaya Gidecekler Dikkat!

Sinemaya Gidecekler Dikkat!

11.03.2015 - 15:05 | Son Güncelleme:

Tüm Cinemaximum'larda Her Seans Geçerli Sinema Biletleri Yakala.co'da

Üstün görüntü kalitesi ve ses efektleri ile dünyadaki son teknolojiyi yaşatan Cinemaximum, tüm Türkiye’deki konforlu salonlarının kapılarını yakala.co’dan alınan indirimli biletlerle açıyor. Her gün, her seansta geçerli kampanya biletleri, üstelik IMAX ve 3D seçenekli!

Yerli - Yabancı, Vizyondaki Tüm Filmleri, Büyük İndirimle Cinemaximum’larda İzle…

yakala.co – Cinemaximum bileti, 3D, IMAX Hariç 19 TL yerine 12,50 TL; 3D, IMAX Dâhil 26,50 TL yerine 13 TL’ye kapış kapış gidiyor desek, yeridir.

Biletler Tükenmeden Hemen Al, 1 Eylül 2015’e Kadar Dilediğin Zaman, Dilediğin Kadar Film İzle!

yakala.co – Cinemaximum biletlerinden dilediğin kadar alabilir, sevdiklerinle birlikte sinemanın büyülü dünyasını yaşayabilir ve 31 Ağustos 2015 akşamına kadar heyecanla beklediğin filmleri izleyebilirsin.

Sinemaya Gidecekler DikkatGün ve Seans Kısıtlaması Yok!
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