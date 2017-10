Sinemanın yancı yakışıklısı Matt Damon’un 5 iyi filmi

Can Dostum

Gus Van Sant tarafından çekilen 'Can Dostum'un başrollerini Chris Britton, Robin Williams ve tabii ki Mat Damon paylaşıyor. Etkileyici bir başarı öyküsünü gözler önüne seren filmde, Will Hunting isimli çocuk yüksek bir IQ seviyesine sahiptir. Aynı zamanda MIT'de temizlikçi olarak çalışmaktadır. Her gün temizlik yapan Will bir gün bir sınıfta bir matematik sorusu ile karşılaşır. Problemi kolaylıkla çözer ve kimse görmeden kaybolur. Ve bir süre sonra sorunun sahibi olan profesör onu keşfeder. Bu deha çocuk bir nedenden dolayı hapis cezasına çarptırılır. Ve bu sorunlu olay için profesörden yardım alması gerekmeketedir. Film Akademi Ödülleri'nde Oscar heykeli ile taçlandırılmıştır.

Er Ryan’ı Kurtarmak

Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg'in oturduğu 'Er Ryan’ı Kurtarmak', tam anlamıyla bir baş yapıt. Başrollerinde ise Tom Hanks, Matt Damon, Edward Burns gibi önemli oyuncular yer alıyor. İkin Dünya Savaşı'nda kaybettiği oğulları için fazlasıyla üzülen anne, kalan tek oğlunun savaştan sağlıklı bir şekilde dönmesini istemektedir. Başkan'ın da emri ile James Ryan'ı kurtarmak için 8 kişi görevlendirilir. 8 kişi tam anlamıyla bir yaşam mücadelesi vererek, tek bir adamı kurtarmanın zorluğunu yaşayacaklardır.

Marslı

Yönetmen koltuğunda Ridley Scott'un oturduğu 'Marslı'nın başrollerinde Matt Damon, Jessica Chastain ve Kristen Wiig gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Andy Weir'ın The Martian isimli kitabından sinemaya aktarılan 'Marslı' ilginç bir konuyu ele alıyor. Mark Watney isimli bir astronot, Mars'a gönderilir ve bir fırtına sırasında öldüğü düşünülür. Fakat Watney aslında ölmemiştir ve Mars’ta tek başına kalmıştır. Watney, elindeki imkanlar ve zekasıyla birlikte Dünya'ya sinyal göndermeye çalışır. Ve NASA Marslı'nın eve dönmesi için uğraşlar verir.

Geçmişi Olmayan Adam

Yönetmen koltuğunda Doug Liman'ın oturduğu ve Matt Damon ile birlikte Franka Potente, Chris Cooper gibi oyuncuları başrolde gördüğümüz 'Geçmişi Olmayan Adam', ilginç bir hikayeyi anlatıyor. Bir adam tek başına denizin ortasında kalmıştır ve hayatta kalmaya çalışıyordur. Bir süre sonra balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Deniz sarhoşluğu üzerinden gittikten sonra geçmişe dair hiçbir şey hatırlamadığı ortaya çıkacaktır. Ve geçmişi hakkında araştırmalar yapmaya başlar; bu süreçte özel yeteneklerinin farkına varacaktır. Fakat beklenmeyen bir durum vardır, bu adamın peşinde azılı suçlular vardır.

Köstebek

İşte gerçek bir başyapıt! Leonardo DiCaprio, Matt Damon ve Jack Nicholson. Herhalde filmi anlatmaya gerek kalmadı. Fakat biz yine de anlatalım. Polis, mafya ve köstebek arasında geçen hareketli zamanları anlatan bir film. Polis mafyada, mafya ise polis teşkilatı içerisinde yer alması için adam yetiştirmektedir. Ve bu adamlar üst düzeylerde görev yapmaktadırlar. Bir süre sonra her şey açığa çıkacaktır.