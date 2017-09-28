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Sinem Kobal’ın yeni dizisi Yüz Yüze’nin afişi merak uyandırdı

Sinem Kobal’ın yeni dizisi Yüz Yüze’nin afişi Show Tv’nin resmi sayfası üzerinden yayımlandı. Hayatı boyunca aşktan kaçan bu iki insanın öyküsünü anlatacak olan Yüz Yüze’nin oyuncu kadrosunda dikkat çekici isimler yer alıyor. İşte henüz yayın tarihi belli olmayan Yüz Yüze dizisi hakkında ilk detaylar!

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 15:23

Birkan Sokullu ve Sinem Kobal’ın başrol oynadığı “Yüz Yüze”de Sokullu ve Kobal’a; Taner Ölmez, Özgür Emre Yıldırım, Ece Çeşmioğlu, Rüzgar Aksoy, Başak Daşman, Ali Seçkiner, Muhammet Çakır, Selin Yeninci, Merve Dizdar, Nihal Telcan, Kaan Uluca ve Celal Öztürk gibi isimler eşlik ediyor. "Yüz Yüze"nin; yapımını Tims & B, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı dizinin senaryosunu ise Ethem Özışık kaleme alıyor.

Kanatları kırık, yaralı iki melek… Seliha ve Cihangir... İkisinin de dışında kırılmaz birer kabuk. Ve suçlu bir dünya.. Cihangir ve Seliha bu dünyanın tamamen zıt kutuplarında dururken hayat onları bir araya getirecektir. Seliha azılı bir çetenin peşinde. Cihangir o çetenin lideri. İkisi de aynı mahallede, burunlarının dibinde, ipuçlarını toplayarak birbirini arıyor. Ama birbirlerinden habersiz… Hayatı boyunca aşktan kaçan bu iki insan, şimdi en olmadık zamanda “Yüz Yüze”dir. Düşman olduklarını bilmeden...

Sinem Kobal’ın yeni dizisi Yüz Yüze’nin afişi merak uyandırdı

 

Son Güncelleme : 28.09.2017 - 15:23
Etiketler: sinem kobal , yüz yüze , Yüz Yüze oyuncuları
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