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    Sincan Belediye Başkanlığı'na Murat Ercan seçildi

    AA
    10.11.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla boşalan Sincan Belediye Başkanlığı'na Murat Ercan seçildi.

    Sincan Belediyesi Meclisi, belediye başkanını seçmek üzere Başkanvekili Süleyman Karacan'ın başkanlığında toplandı.  Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 1. turunda 35 oy alan AK Parti'nin adayı Belediye Meclis Üyesi Murat Ercan, Sincan Belediye Başkanı oldu. Ercan, teşekkür konuşmasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

    Sincan Belediye Meclisi'nin AK Parti'li ve MHP'li üyelerine şahsına gösterdikleri teveccüh ve güvenden dolayı teşekkürlerini sunan Ercan, şunları söyledi:
    "Gerek il bazında temayüller, gerek partinin başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, partinin yetkili kurul ve organları bu konuda çalışmalarını yaptılar, değerlendirmelerini yaptılar. Sonuç olarak şahsımı bu noktada aday gösterdiler. Sizlerin de teveccühlerinizle şu an itibariyle Sincan Belediye Başkanı seçilmiş bulunmaktayım.Tabii zor bir görev, sorumluluk gerektiren bir görev. Bunun bilincindeyim. Allah yükümüzü hafifletsin, Allah işimizi hafifletsin. Ortak akılla, dayanışma içerisinde, bütün meclis üyesi arkadaşlarımla, belediyedeki bütün personel arkadaşlarımızla en yüksek sinerjiyi yakalayarak inşallah Sincan'a büyük hizmetler yapacağız. Bu azim ve kararlılık içerisinde halkın teveccühünü kazanmak üzere her türlü çabayı sarf edeceğimize emin olabilirsiniz. Mensubu olduğum AK Parti grubuna ve desteklerinden dolayı MHP grubundaki arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum."

    Ercan, teşekkür konuşmasının ardından makamına geçerek Sincan Belediyesi Başkanvekili Süleyman Karacan'dan başkanlık mührünü aldı.
    Murat Ercan, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile partililerin tebriklerini kabul etti.

    Etiketler: seçim
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