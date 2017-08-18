Sınavsız ikinci üniversite fırsatı

Herhangi bir üniversitede öğrenim gören tüm öğrenciler veya üniversite mezunları İstanbul Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans açıköğretim programlarına sınavsız olarak kayıt yaptırabilme imkânına sahip. Lisans veya ön lisans programlarından birine kayıt yaptırarak İstanbul Üniversitesi’nin öğrencisi olabilir, ikinci bir diploma alabilirsiniz. Örgün eğitime devam etmek için yeterli zamanınız yoksa ikinci üniversiteyle açıköğretim programlarına da kayıt yapabilirsiniz.

KAYITLARINIZI ONLİNE YAPTIRABİLİRSİNİZ

Kayıt için, İstanbul Üniversitesi’nin ikinci üniversite kapsamında yer alan programlarına http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden bakıp, kayıt tarihlerini hatırlatmak için form doldurabilir ve 11 Eylül-06 Ekim arasında kayıtlarınızı online olarak yaptırabilirsiniz.