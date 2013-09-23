Sınavlarda % 100 Garanti

14 yıldır sınav sonuçlarında başarısını %90 oranın üstünde tutan International House İstanbul sınav programlarında siz başarıya ulaşana kadar eğitim vermeye devam ediyor. 4 ile 12 hafta arasında değişen eğitim programları ile sınavlara IH İstanbul güvencesi ile hazırlanabilirsiniz.

ERASMUS Sınavında Başlıca Engel: Dil

Ön lisans ve lisans programlarına girmeye hak kazanan öğrencilerin ya da yüksek lisans öğrencilerinin Erasmus değişim programından yararlanmasının önündeki başlıca engel, dil engelidir. Özellikle Türkçe bölümlerde okuyan öğrenciler, üniversitelerde yapılan Erasmus’a yönelik dil sınavı ve mülakatlarda başarılı sonuç alamadıkları için bu fırsatı kaçırmaktadırlar. Üniversiteye başlamış ya da sınavına girecek öğrenciler için Erasmus rüyasını gerçekleştirmenin tek yolu, İngilizce seviyesini yükselterek, Avrupa üniversitelerinde ders alacak düzeye getirmektir.

2010-2011 Akademik yılında 10.095 öğrenci Erasmus projesinden faydalandı.

YDS hazırlık programlarıyla kazanan siz olun.

Dünyanın en prestijli dil okulu IH İstanbul ve Türkiye’nin en iyi sınav hazırlık merkezlerinden biri olan English Exam Center değişen sınav takvimini lehinize çevirmek için güçlerini birleştirdi. EEC’nin başarısını, küresel bilgi birikimiyle bir araya getiren IH İstanbul İngilizce Dil Okulları, YDS sınavlarına hazırlanmak isteyenler için mükemmel bir eğitim takvimi sunuyor.

TOEFL Hazırlık Programı

IH İstanbul Dil Okulları sınav sisteminde deneyimli öğretmen kadrosuyla 14 yıldır alınan sonuçlardaki başarısını %90’ın üstünde tutmayı başarmıştır. Deneme sınavı uygulandıktan sonra kişiye ya da gruba özel olarak bir eğitim programı hazırlanır.

IELTS Hazırlık Programı

İngilizcenin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak ya da çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış sınavdır. IELTS sınavı Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşur.

Ücretsiz seviye tespit sınavı için şubelerimize ulaşabilirsiniz.

Levent : 0 212 282 90 64

Suadiye : 0 216 302 72 50

Florya : 0 212 571 64 24

www.ihistanbul.com.tr