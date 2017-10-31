Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sınavlara 1 milyar verdik

    Sınavlara 1 milyar verdik

    Umut ERDEM - ANKARA
    31.10.2017 - 21:14 | Son Güncelleme:

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nın 2016 yılında sınavlara başvuran 14 milyon 214 bin 784 adaydan toplam 787 milyon 125 bin 698 TL, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da merkezi sınavlara katılan 5 milyon 479 bin 233 kişiden 216 milyon 640 bin 660 TL sınav ücreti elde ettiği bildirildi.

    HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, 2016 yılında Türkiye’de yaşayan her dört kişiden en az birinin sınava girdiğini ve sınavlara giren aday sayısı arttıkça azımsanmayacak boyutta bir sınav ekonomisi oluştuğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a bir önergeyle “2016 yılı boyunca Türkiye genelinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlara kaç kişi başvurmuştur? Bu sınavlara başvuru için toplam kaç TL başvuru ücreti tahsil edilmiştir?” sorusunu yöneltti. Dora’nın önergesini yanıtlayan Bakan Yılmaz şunları kaydetti:

    “Bakanlığımız tarafından düzenlenen 2016 yılı merkezi sınavlara toplam 5 milyon 479 bin 233 kişi başvuru yapmış olup 216 milyon 640 bin 660 TL sınav ücreti elde edilmiştir. Ulaşım, hava şartları vb. öngörülemeyen durumlar düşünülerek adaylara kolaylık sağlanması bakımından teknolojik imkânlardan faydalanarak bankaya gitmeden ve sıra beklemeden günün her saatinde internet bankacılığı yolu ile işlem yapabilme kolaylığı sağlanması amaçlanmıştır.

    ÖSYM Başkanlığı’ndan alınan konuya ilişkin yazıda; 2016 yılında sınavlara başvuran toplam aday sayısının 14 milyon 214 bin 784, sınavlar için tahsil edilen toplam ücretin ise 787 milyon 125 bin 698 TL olduğu belirtilmiştir.

    2016 KPSS lisans cumartesi sabah oturumuna 1 milyon 284 bin 765, cumartesi öğleden sonra oturumuna 471 bin 42, pazar sabah oturumuna 156 bin 87, pazar öğleden sonra oturumuna 106 bin 40 adayın başvurduğu, bu sınavın tüm oturumları için yatırılan toplam sınav ücretinin 129 milyon 366 bin 930 TL oluğu aktarılmıştır. 2016 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuran aday sayısının 3 milyon 498 bin 284, 2016 KPSS Önlisans sınavına başvuran aday sayısının 1 milyon 357 bin 10, bu iki sınav için yatırılan toplam sınav ücretinin ise 267 milyon 82 bin 530 TL olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca ÖSYM’nin idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli bir kuruluş olduğu, sınavlar nedeniyle ÖSYM’ye merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmadığı, KPSS sınav ücretinin kaldırılması yönünde bir çalışmanın da bulunmadığı belirtilmektedir.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri