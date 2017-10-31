Sınavlara 1 milyar verdik

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, 2016 yılında Türkiye’de yaşayan her dört kişiden en az birinin sınava girdiğini ve sınavlara giren aday sayısı arttıkça azımsanmayacak boyutta bir sınav ekonomisi oluştuğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a bir önergeyle “2016 yılı boyunca Türkiye genelinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlara kaç kişi başvurmuştur? Bu sınavlara başvuru için toplam kaç TL başvuru ücreti tahsil edilmiştir?” sorusunu yöneltti. Dora’nın önergesini yanıtlayan Bakan Yılmaz şunları kaydetti:

“Bakanlığımız tarafından düzenlenen 2016 yılı merkezi sınavlara toplam 5 milyon 479 bin 233 kişi başvuru yapmış olup 216 milyon 640 bin 660 TL sınav ücreti elde edilmiştir. Ulaşım, hava şartları vb. öngörülemeyen durumlar düşünülerek adaylara kolaylık sağlanması bakımından teknolojik imkânlardan faydalanarak bankaya gitmeden ve sıra beklemeden günün her saatinde internet bankacılığı yolu ile işlem yapabilme kolaylığı sağlanması amaçlanmıştır.

ÖSYM Başkanlığı’ndan alınan konuya ilişkin yazıda; 2016 yılında sınavlara başvuran toplam aday sayısının 14 milyon 214 bin 784, sınavlar için tahsil edilen toplam ücretin ise 787 milyon 125 bin 698 TL olduğu belirtilmiştir.

2016 KPSS lisans cumartesi sabah oturumuna 1 milyon 284 bin 765, cumartesi öğleden sonra oturumuna 471 bin 42, pazar sabah oturumuna 156 bin 87, pazar öğleden sonra oturumuna 106 bin 40 adayın başvurduğu, bu sınavın tüm oturumları için yatırılan toplam sınav ücretinin 129 milyon 366 bin 930 TL oluğu aktarılmıştır. 2016 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuran aday sayısının 3 milyon 498 bin 284, 2016 KPSS Önlisans sınavına başvuran aday sayısının 1 milyon 357 bin 10, bu iki sınav için yatırılan toplam sınav ücretinin ise 267 milyon 82 bin 530 TL olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca ÖSYM’nin idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli bir kuruluş olduğu, sınavlar nedeniyle ÖSYM’ye merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmadığı, KPSS sınav ücretinin kaldırılması yönünde bir çalışmanın da bulunmadığı belirtilmektedir.”