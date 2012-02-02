SÄ±navÄ± OGS'den geÃ§er gibi geÃ§in

Bilinenin aksine, genel Ä°ngilizce bilgisi bu sÄ±navlarda baÅŸarÄ±yÄ± garanti edemiyor. Ä°ngilizce bildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen birÃ§ok kiÅŸi, mesleki veya akademik hayatÄ±nda yÃ¼kselmek iÃ§in girdiÄŸi sÄ±navlardan hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla ayrÄ±lÄ±yor. Bunun baÅŸlÄ±ca nedeni, bu sÄ±navlarda talep edilen spesifik Ä°ngilizce bilgisine sahip olmamalarÄ±, baÅŸka bir deyiÅŸle sÄ±navlara yanlÄ±ÅŸ hazÄ±rlanmalarÄ±... EFINST Ä°ngilizce Dil OkullarÄ± iÅŸte burada bÃ¼yÃ¼k bir boÅŸluÄŸu dolduruyor, Ä°ngilizceyi size gireceÄŸiniz sÄ±navÄ±n Ã¶zelliklerine gÃ¶re Ã¶ÄŸreterek bir anlamda nokta atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±yor. BÃ¶ylece Ä°ngilizceyi daha kÄ±sa zamanda Ã¶ÄŸreniyor, daha iyi hazÄ±rlanÄ±yor, baÅŸarÄ±yÄ± garantiliyorsunuz.

EFINST Ä°ngilizce Dil OkullarÄ± ne Ã¶neriyor?

DÃ¼nyanÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± TOEFL sÄ±nav merkezlerinden biri olan EFINST Ä°ngilizce Dil OkullarÄ±, English Exam Center ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyle, KPDS, TOEIC ve IELTS sÄ±navlarÄ±nda da en yÃ¼ksek baÅŸarÄ±yÄ± garanti ediyor. TOEFL sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrencilerinin %90'Ä±n Ã¼zerinde baÅŸarÄ±lÄ± olmalarÄ±nÄ± saÄŸlayan EFINST aynÄ± baÅŸarÄ±yÄ± KPDS, TOEIC ve IELTS sÄ±navlarÄ±nda gÃ¶sterebilmeniz iÃ§in benzersiz sÄ±nav hazÄ±rlÄ±k programlarÄ± sunuyor.

KPDS

Kamu Personeli Dil SÄ±navÄ±, 80 soruluk Ã§oktan seÃ§meli bir sÄ±navdÄ±r ve kelime/dil bilgisi baÅŸta olmak Ã¼zere cÃ¼mle tamamlama ve Cloze Test adÄ± verilen, cÃ¼mlelerdeki eksik kelimeleri bulmaya yÃ¶nelik testler aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±dÄ±r. EFINST Ä°ngilizce Dil OkullarÄ±, grup dersleri baÅŸlamadan okuma ve kelime odaklÄ± Ã§alÄ±ÅŸma programlarÄ± ile sizi alacaÄŸÄ±nÄ±z eÄŸitime hazÄ±rlar. Gruplar sizin seviyenizdeki kiÅŸilerden homojen olarak ayarlanÄ±r bÃ¶ylece verilen eÄŸitimden en yÃ¼ksek faydayÄ± elde etmeniz saÄŸlanÄ±r. KPDS hazÄ±rlÄ±k gruplarÄ±na katÄ±lmanÄ±z iÃ§in Orta DÃ¼zey (Intermediate) Ä°ngilizce bilgisine sahip olmanÄ±z gerekir. Seviyeniz bu dÃ¼zeyin altÄ±ndaysa bile EFINST Dil OkullarÄ±'nÄ±n Genel Ä°ngilizce programlarÄ±yla kÄ±sa sÃ¼rede Orta DÃ¼zey Ä°ngilizce bilgisine sahip olabilir, sonrasÄ±nda KPDS hazÄ±rlÄ±k gruplarÄ±na katÄ±labilirsiniz.

TOEIC ve Pilotlar iÃ§in TOEIC 641

Test of English for International Communication (TOEIC) yani "UluslararasÄ± Ä°letiÅŸim iÃ§in Ä°ngilizce SÄ±navÄ±", Ä°ngilizce konuÅŸan ancak ana dili Ä°ngilizce olmayan kiÅŸilerin gÃ¼nlÃ¼k iÅŸ etkinliklerindeki Ä°ngilizce kullanma becerilerini Ã¶lÃ§er. Pilotlar iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan TOEIC 641 ProgramÄ± 1 ay gibi Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede TOEIC sÄ±navÄ±ndan minimum 641 puan alÄ±nmasÄ±nÄ± hedeflemektedir. Bu programa katÄ±lanlar EFINST Ä°ngilizce Dil OkullarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶zel olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ TOEIC Ã§alÄ±ÅŸma seti, 3 gÃ¼n boyunca birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z 3 modÃ¼l Ã¶zel ders ve CanlÄ± Online TOEIC sÄ±navÄ± destek servisinden yararlanÄ±rlar.

TOEFL

TOEFL IBT sÄ±navlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyada uygulamaya girdiÄŸi ilk yÄ±ldan beri TÃ¼rkiye'de bu sÄ±navlarÄ± baÅŸarÄ±yla uygulamakta olan EFINST'in iki ÅŸubesinde (Levent ve Suadiye) sÄ±nav merkezleri bulunmaktadÄ±r. Suadiye sÄ±nav merkezi, gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yÃ¼ksek kaliteli sÄ±navlardan dolayÄ±, ETS'nin DÃ¼nyadaki En Ä°yi TOEFL SÄ±nav Merkezleri'nden biri olarak seÃ§ilmiÅŸtir. SÄ±navlarÄ± uygulamadaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, TOEFL sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlamakta da bilgi ve deneyimi Ã§ok yÃ¼ksek olan EFINST Ä°ngilizce Dil OkullarÄ±, sÄ±nav sisteminde deneyimli yerli Ã¶ÄŸretmenler ve sÄ±nav iÃ§eriÄŸi konusunda bilgili yabancÄ± Ã¶ÄŸretmenlerinden oluÅŸan TOEFL sÄ±navÄ±na hazÄ±rlama kadrosuna sahiptir. EFINST, Ã¶ÄŸrencilerinin TOEFL sÄ±nav baÅŸarÄ± oranÄ±nÄ± %90'Ä±n Ã¼stÃ¼nde tutmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r.

IELTS

IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Ä°ngiltere ve Amerika gibi birÃ§ok Ã¼lkedeki Ã¼niversite ve ÅŸirketler tarafÄ±ndan kabul edilmektedir. TÃ¼rkiye'de IELTS'i kabul eden Ã¼niversite ve ÅŸirket sayÄ±sÄ± ise gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artmaktadÄ±r. EFINST Ä°ngilizce Dil OkullarÄ±, diÄŸer tÃ¼m sÄ±nav hazÄ±rlÄ±k programlarÄ±nda olduÄŸu gibi, IELTS sÄ±navÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±k verdiÄŸi konulara gÃ¶re programÄ±nÄ± dÃ¼zenler ve daha kÄ±sa sÃ¼rede daha iyi sonuÃ§ alarak IELTS sÄ±navÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla geÃ§menizi saÄŸlar.

KPDS, TOEIC, TOEFL ve IELTS sÄ±nav hazÄ±rlÄ±k programlarÄ±yla ilgili detaylÄ± bilgi almak ve kÄ±sa sÃ¼reli fiyat avantajlarÄ±ndan yararlanmak iÃ§in www.efdilokulu.comÂ adresini ziyaret edebilir, sinav@efdilokulu.com adresine mail atabilir veya Levent ÅŸubesinden Pelin Kaya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebilirsiniz: 0212 282 90 64-65 sabit, 0507 311 01 02 mobil.Â



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