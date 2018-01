Sınavda ‘engel’ kaldırıldı

Sınavlarda okuyucu istemeyen ve görme bozukluğu yüzde 25 ve üzerinde olan, az gören adaylara bu yıldan itibaren sınavlarda ek süre vermesinin ardından engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunanlara yönelik 14 ilde sunulan sınav hizmeti 81 ile çıkarıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, gerçekleştirdikleri sınavlarda engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan; bir alet, araç gereç ve cihazla (işitme cihazı, biyonik kulak, elektronik büyüteç, Braille daktilo gibi) sınava girmesi gereken adaylara her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş salonlarda, sadece 14 ilde verdikleri sınav hizmetini 2018’de tüm illerde vereceklerini açıkladı.

‘HEDEFİMİZ HERKES İÇİN HER YERDE OLMAK’

“2018’den itibaren hedefimiz, herkes için her yerde olmak” diyen Özer, bu kapsamda ilk hedef kitlelerinin engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Adaylarımız için her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonları oluşturuluyor. Bu hizmeti önceki yıllarda sadece Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa’da verebiliyorduk. Ancak çalışmalar tamamlandı, tüm illerde bu adaylara yönelik sınav binaları belirlendi, salonlar oluşturuldu ve teknik altyapı hazırlıkları da tamamlandı. Çalışmalarımızı çok hızlı bitirdik. 2018 sonunu beklemeden bu hizmeti 81 ilde verebilecek duruma geldik. Artık bu yıldan itibaren bu hizmeti tüm illerimizde verebileceğiz. Böylece kullandıkları aparatlar nedeniyle özel salon oluşturmamız gereken engeli, sağlık sorunu ve özel durumu olan adaylarımız, başka bir ildeki sınav merkezine gitmek zorunda kalmadan, yaşadıkları illerde oluşturduğumuz sınav salonları vasıtasıyla hizmetlerimizden kolaylıkla yararlanabilecek.”