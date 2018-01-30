Sınav stresini tasarımla attılar

Haziran ayında yapılacak üniversite adayları, stresli günler yaşıyor. Yoğun ders programı ve gelecek kaygısı nedeniyle stres yaşayan adaylar için ‘Gençlerle Geleceğe Tasarım Günleri’ etkinliği düzenlendi. Adaylar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde, sınav kaygılarını tasarımla attı. Etkinlik kapsamında İEÜ Çok Amaçlı Salon’da bir araya gelen gençler atık kâğıt, kumaş, kutuları kullanarak, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, endüstriyel tasarım, görsel iletişim tasarımı ile moda ve tekstil tasarımı alanında hayallerini ifade etti. Üniversite sınavına hazırlanma süreci içinde yaşadıkları kaygı ve stresle başa çıkamadıklarını belirten adaylar, tasarım günlerinde umutlarını yansıttı.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Himam Er, sınav sistemi içerisinde öğrencilerin test çözmek üzere bir düzen kurduğunu belirterek, “Öğrencilerimizle bir araya geldiğimizde günlerini nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Sınav kaygıları çok fazla ve test çözümüne dayalı günler yaşadıklarını belirttiler. Sınav düşüncesinin kendilerini strese soktuğunu vurguladılar. Tasarım günlerimizde biz de öğrencilerimizin kaygılarından uzaklaşmasını istedik” dedi.

‘GERİ DÖNÜŞÜMDEN MUTLU KENTLERE’

Fakülte bünyesindeki öğrenci projelerinden kalan ve geri dönüşebilen atık kâğıt, kumaş, kutu, tahta, boya gibi farklı malzemeleri kullandıklarını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Er, öğrencilerin oluşturdukları senaryolarla umutsuzluğun, korkunun olmadığı birer dünya maketi yarattıklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Er, “Öğrencilerimiz günlük tempolarını bir yana bırakarak daha pozitif düşüncelerin içinde yer aldığı birer dünya kurguladı. Bir grup öğrencimiz bir karakter üzerinden giderken başka bir grup kendi şehirlerini oluşturdu. Bu şehirde endişeye, korkuya yer vermediler. Bunu da renklerle tasarımlarıyla aktardılar” diye konuştu.