Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Sınav stresini horonla attılar

    Sınav stresini horonla attılar

    İHA
    31.10.2017 - 14:55 | Son Güncelleme:

    OMÜ Öğrenci Konseyi, ‘Haydi OMÜ Horona’ isimli etkinlik düzenledi.

    Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte, farklı bölümlerde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, başta horon olmak üzere birçok oyun havası eşliğinde oynayarak stres attı. Renkli görüntülerin objektiflere yansıdığı etkinlikte, Atakan Karadeniz ve Orkestrası da sahneye çıktı.

    Sınav stresini horonla attılar
    Etkinlik hakkında konuşma yapan OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, “Sınavlar öncesinde öğrenci arkadaşlarımızın stresten kurtulması için bu tarz bir etkinlik düzenledik. Bu şekilde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmayı amaçladık. Bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikler düzenlenecek” dedi.

    Etiketler: Sınav , sınav stresi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri