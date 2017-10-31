Sınav stresini horonla attılar

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte, farklı bölümlerde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, başta horon olmak üzere birçok oyun havası eşliğinde oynayarak stres attı. Renkli görüntülerin objektiflere yansıdığı etkinlikte, Atakan Karadeniz ve Orkestrası da sahneye çıktı.



Etkinlik hakkında konuşma yapan OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, “Sınavlar öncesinde öğrenci arkadaşlarımızın stresten kurtulması için bu tarz bir etkinlik düzenledik. Bu şekilde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmayı amaçladık. Bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikler düzenlenecek” dedi.