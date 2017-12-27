Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Sınav haftasında öğrencilere çorba

    Sınav haftasında öğrencilere çorba

    İHA
    27.12.2017 - 15:44 | Son Güncelleme:

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) sınav haftası dolayısıyla öğrencilere sıcak çorba ikram ediliyor.

    Final haftası boyunca uzun saatler kütüphanede çalışmak zorunda kalan öğrencilere destek olmak ve derslerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında çorba ve su ikramı yapılıyor.

    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Hasbek, "Öğrencilerimiz çok memnun. Bütün çalışmalarımızı öğrencilerimiz için yapıyoruz. Kütüphanemizden daha çok faydalanmaları için çaba gösteriyoruz" dedi.

    Sınav haftasında öğrencilere çorba
    Öğrenciler yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti belirtirken, eğitim fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Mert, "Bu zorlu final haftasında sabahtan akşama kadar kütüphanede ders çalıştığımız için rektörlüğümüzün ve kütüphane yönetiminin böyle bir hizmet vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Sınav , Cumhuriyet Üniversitesi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri