Sınav haftasında öğrencilere çorba

Final haftası boyunca uzun saatler kütüphanede çalışmak zorunda kalan öğrencilere destek olmak ve derslerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında çorba ve su ikramı yapılıyor.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Hasbek, "Öğrencilerimiz çok memnun. Bütün çalışmalarımızı öğrencilerimiz için yapıyoruz. Kütüphanemizden daha çok faydalanmaları için çaba gösteriyoruz" dedi.



Öğrenciler yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti belirtirken, eğitim fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Mert, "Bu zorlu final haftasında sabahtan akşama kadar kütüphanede ders çalıştığımız için rektörlüğümüzün ve kütüphane yönetiminin böyle bir hizmet vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.