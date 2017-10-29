Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sinan Oğan'dan İYİ Parti açıklaması...

    Sinan Oğan'dan İYİ Parti açıklaması...

    Hürriyet Haber
    29.10.2017 - 18:03 | Son Güncelleme:

    Sinan Oğan, MHP Genel Başkanı olması durumunda, partiden kopup giden herkese çağrı yapacağını söyledi

    KRT'ye konuk olan Sinan Oğan, MHP'deki geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Oğan, Türk milliyetçilerinin kalesinin MHP olduğunu, Mart ayında MHP kongresinde değişimin gerçekleşmesi durumunda, İyi Parti'dekileri MHP'ye davet edeceklerini söyledi. 

    Mart ayında MHP Genel Başkanı olması durumunda, MHP'den kopup giden herkese çağrı yapacağını belirten Oğan'ın dikkat çeken ifadeleri şöyle:

    "Bugün eğer yeni bir parti kurulmuşsa, bu Milliyetçi Hareket Partisi'nde sürdürülen mücadelenin akim kılması neticesinde kopup giden arkadaşlarımızın kurduğu bir partidir, çoğunluk olarak. Yarın bu amaç hasıl olduğunda, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde beklenen ve özlenen değişim gerçekleştiğinde, yeni parti anlamsız kalacaktır, hükümsüz olacaktır. Niye? Yeni parti nereden çıktı ortaya? MHP'de bu mücadele başarılı olsaydı yeni parti kurulur muydu? 18 Mart 2018'de biz Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz, kongreye gireceğiz, MHP'ye yakışır bir olgunlukta, ülkücü iradenin kararıyla bir inşallah biz bunu yapacağız. O zaman yeni partiye giden arkadaşlar burada bu gerçekleştiği taktirde ne diyecekler?Elbette MHP'ye gelmek isteyecekler. Milliyetçi Hareket Partisi bu değişimi sağlayıp iktidara yürüyen bir parti olacaktır.

    Elbette MHP o zaman kucağını geniş açacaktır, yelkenlerine iktidar rüzgarı dolduracaktır. Bunun için bütün kopup giden arkadaşlarımıza çağrı yapacak, geri dönün diyecek. Yeni partinin artık bir anlamı o zaman kalmayacaktır.


    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: açıklama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri