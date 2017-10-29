Sinan Oğan'dan İYİ Parti açıklaması...

KRT'ye konuk olan Sinan Oğan, MHP'deki geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Oğan, Türk milliyetçilerinin kalesinin MHP olduğunu, Mart ayında MHP kongresinde değişimin gerçekleşmesi durumunda, İyi Parti'dekileri MHP'ye davet edeceklerini söyledi.

Mart ayında MHP Genel Başkanı olması durumunda, MHP'den kopup giden herkese çağrı yapacağını belirten Oğan'ın dikkat çeken ifadeleri şöyle:

"Bugün eğer yeni bir parti kurulmuşsa, bu Milliyetçi Hareket Partisi'nde sürdürülen mücadelenin akim kılması neticesinde kopup giden arkadaşlarımızın kurduğu bir partidir, çoğunluk olarak. Yarın bu amaç hasıl olduğunda, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde beklenen ve özlenen değişim gerçekleştiğinde, yeni parti anlamsız kalacaktır, hükümsüz olacaktır. Niye? Yeni parti nereden çıktı ortaya? MHP'de bu mücadele başarılı olsaydı yeni parti kurulur muydu? 18 Mart 2018'de biz Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz, kongreye gireceğiz, MHP'ye yakışır bir olgunlukta, ülkücü iradenin kararıyla bir inşallah biz bunu yapacağız. O zaman yeni partiye giden arkadaşlar burada bu gerçekleştiği taktirde ne diyecekler?Elbette MHP'ye gelmek isteyecekler. Milliyetçi Hareket Partisi bu değişimi sağlayıp iktidara yürüyen bir parti olacaktır.

Elbette MHP o zaman kucağını geniş açacaktır, yelkenlerine iktidar rüzgarı dolduracaktır. Bunun için bütün kopup giden arkadaşlarımıza çağrı yapacak, geri dönün diyecek. Yeni partinin artık bir anlamı o zaman kalmayacaktır.