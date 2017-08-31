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    Sinan Oğan: MHP kurultayını ertelerse kapatılabilir

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 16:09 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 16:30

    Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmayacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Amerika'nın Sesi ile gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli bir iddiada bulundu. Oğan, MHP'nin kurultay için belirlediği 18 Mart 2018 tarihini ertelemesi durumunda kapatılabileceğini söyledi.

    Siyasi Partiler Kanunu'na ve MHP tüzüğüne göre, iki yıldan geç veya erken olmamak şartıyla iki yılda bir olağan kurultay yapılması gerektiğini anımsatan Oğan; Akşener, Aydın gibi isimlerle birlikte MHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılmasını denediklerini ancak bunun yargı eliyle engellendiğini dile getirdi.

    Oğan şöyle konuştu: "Bunun ötesine ertelenmesi şansı yok. Erteleme yapılması halinde parti, hukuka aykırılık nedeniyle kapatılma kararıyla karşı karşıya kalır. Ama 1 günde 41 ilde 41 il kongresini yapan genel merkez yönetimi, zannediyorum 2018'i beklemeyecektir. Çünkü beklediği takdirde mevcut delegeler, muhalifler yani bizler tarafından etkilenmelerine açık hale gelecektir dolayısıyla da genel merkez beklemeden olağan kurultay tarihi erkene çekecek ve Kasım 2017 gibi yapacaktır diye düşünüyorum."

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    Etiketler: Sinan Oğan , mhp kurultayı , mhp delegesi , MHP'li muhalifler
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