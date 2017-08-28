Sinan Oğan kararını açıkladı... Meral Akşener'in partisine katılacak mı?

FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat Hafta Sonu programında İlker Karagöz’ün konuğu olan Sinan Oğan özetle şunları söyledi: "Hiçbir yere gitmiyorum. Durduğum yerdeyim. Dün ne diyorsam bugün de aynısını söylüyorum. A planımız da B planımız da C planımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nde mücadeledir. Hiçbir zaman burada bir şansımı deneyeyim diye bir tutumum olmadı, yeni bir parti kurarım veya mevcut bir partiye giderim de demedim.”

İhracına ilişkin soruyu yanıtlayan Sinan Oğan, şunları söyledi: “Milliyetçi Hareket Partisi beni ikinci defa ihraç etti. İlk seferinde geri gelmiştik. İkinci ihraç da ilki gibi haksız hukuksuzdur. Maalesef bir takım hakimlere verilen talimatlarla bu ihracımın kararını birinci kademe mahkemesi verdi. Ancak bizim üst mahkemeye müracaat etme hakkımız var, ayrıca anayasa mahkemesine müracaat etme hakkımız var ve biz bu haklarımızı kullandık. İnşallah en yakın zamanda yine mahkeme yoluyla partime geri döneceğim.”