MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Sinan Oğan kararını açıkladı... Meral Akşener'in partisine katılacak mı?

    Sinan Oğan kararını açıkladı... Meral Akşener'in partisine katılacak mı?

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 10:25Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 10:25

    MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, Meral Akşener önderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Oğan, "A planımız da B planımız da C planımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nde mücadeledir" dedi.

    FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat Hafta Sonu programında İlker Karagöz’ün konuğu olan Sinan Oğan özetle şunları söyledi: "Hiçbir yere gitmiyorum. Durduğum yerdeyim. Dün ne diyorsam bugün de aynısını söylüyorum. A planımız da B planımız da C planımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nde mücadeledir. Hiçbir zaman burada bir şansımı deneyeyim diye bir tutumum olmadı, yeni bir parti kurarım veya mevcut bir partiye giderim de demedim.” 

    İhracına ilişkin soruyu yanıtlayan Sinan Oğan, şunları söyledi: “Milliyetçi Hareket Partisi beni ikinci defa ihraç etti. İlk seferinde geri gelmiştik. İkinci ihraç da ilki gibi haksız hukuksuzdur. Maalesef bir takım hakimlere verilen talimatlarla bu ihracımın kararını birinci kademe mahkemesi verdi. Ancak bizim üst mahkemeye müracaat etme hakkımız var, ayrıca anayasa mahkemesine müracaat etme hakkımız var ve biz bu haklarımızı kullandık. İnşallah en yakın zamanda yine mahkeme yoluyla partime geri döneceğim.”

    Etiketler: MHP , Sinan Oğan , Meral Akşener
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri