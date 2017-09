Sinan Engin meselesi

Hiç uzatmadan söylüyorum… Açıklamalardan fazlasıyla rahatsız oldum.

Konuşan isim Sinan Engin olunca, herkes gibi bende de altında bir şeyler olabileceği kanaatini oluştu…

Akabinde internet sitelerinde Engin’in görüntüleri çıkınca kafam iyice karıştı… Fatih Kaya yazıyor

Gizli çekilmiş o görüntülerdeki konuşmalarda…

Beşiktaş’ta görev yaptığı döneme ait parasını alamadığına dair sözler sarf ediyordu…

Ve Beşiktaş ile ilgili sert açıklamalarının sebebi bu muydu?

Daha fazla ortaya bir şey çıkmadan konu hakkında bilgi almak için Sinan Engin’le konuştum…

Çünkü 2 gündür yaptığı açıklamalar taraftarların canını sıkıyordu…



Öncelikle Beşiktaş ile ilgili vurguladığı 2 şey var…



“Mustafa Denizli’nin en büyük destekçisi oldum”

“Eleştirmesek bu sefer de yönetim yalakası diyecekler”



Çıkan haberlerden ve açıklamalardan pek rahatsız olmuş değil…

Söylediği kadarıyla; yaptığı açıklamalar tamamen Beşiktaş hakkındaki fikirlerini temsil ediyor…

Ve altında başka bir şey aranmasını doğru bulmuyor…

Uzun zamandır konuşulan 10,5 numara transferine göndermede bulunarak…

Beşiktaş’ın o transfere ihtiyacı olmadığını mevcut kadronun yeterliliğine inandığını vurguladı…

Ayrıca Batuhan konusundaki açıklamalarının “Denizli gider, Batuhan kalır” olarak yansımasa da “Benim ifadelerimi çarpıtıyorlar” diyerek tepki gösterdi…



Ve asıl mesele olan gizli çekilmiş görüntüsündeki konuşmaları için ise…

Eski görüntüler olduğunu ve parasını çok uzun zaman önce aldığını, Beşiktaş’ta hiç kimseyle sorunu olmadığını üzerine basarak dile getirdi…

O görüntülerde adı geçen, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Ertunç Soğancıoğlu dâhil birçok yönetici ile halen görüştüğünü sözlerine ekledi…



Kişisel fikrim...

Eleştiri mutlak suretle olmak zorunda, sadece zamansız olduğu düşüncesindeyim…

Zaten bu konuda Beşiktaş'ın yeteri kadar medyada olumsuz bir kanadı var…

Pusuda bekleyen simsarlara koz vermemek gerekir…

Camiamız uzun yıllardır olmadığı kadar huzurlu bir dönemde...

Bu huzurda bozmaya kimsenin hakkı yok…

Eğer, savaş baltaları çıkacaksa, koskoca geçmiş var…

En azından kendi adıma birçok şeye hazırlıklıyım…



Çok babasın 'Bobo'

Beşiktaş yönetiminin bu sezonki en büyük yanlışı Bobo konusunda yaşananlardır.

Şimdi taraftarın önüne yem olarak atılmış durumda...

Bakın; mevcut kadroda Bobo ile kıyaslanacak isim Nobre...

Nobre mi, Bobo mu diye sorsak?

Çok büyük bir bölüm Bobo diyecektir.

Fakat verilen ücretler arasında uçurum var.

Yaşanan bu sıkıntı ortadayken...

Yaraya tuz basar gibi üzerine, Bobo'yu biran evvel satma isteği...

Sezon bittikten hemen sonra camianın içindeki herkes bu konuyu konuşuyordu.

Konuşmaların Bobo'nun kulağına gitmemesi söz konusu olabilir mi?

Ne kadar profesyonelce bir harekettir bu yapılan... Anlam veremiyorum.

Tüm bu yaşananlardan Bobo'nun etkilenmemesi mümkün değil...

Çocuk geleceğinin ne olacağı konusunda hiç bir fikre sahip değil...

Gerçekten şuan ki performansını eleştirmek ona büyük haksızlık...

Kafası rahat bir Bobo, ligin en iyi 2 forvetinden bir tanesidir.



Üç buçuk sezonda neler yapmış bir bakın ondan sonra tekrar düşünün…

150'ye yakın maç, 70'ye yakın gol...

Beşiktaş'ta en çok forma giyen ve en gol atan yabancı futbolcu...

1 Lig, 3 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa şampiyonluk madalyası...

Belediye maçında gördüğü kırmızı kart hariç, hiç cezalı duruma düşmemiş…

Nasıl bir kart gördüğünü de çok iyi biliyoruz!

Ne hakemle uğraşır, ne rakibiyle...

Çok az sakatlık yaşamış...

İnanılmaz istikrarlı...



Zor maçlarda sürekli gol atarak kendini kanıtlamış.

Liverpool, Marsilya, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor…

Hem Avrupa’da hem Lig’de boşu yok…



Bobo satılsa, yerine gelen oyuncudan ne bekleniyor?

Şu istikrarı yakalayabilecek bir forvet minimum 8-9 Milyon Euro arası…

Senelik 2,5 - 3’te kendisi alır…

Yapmayın, etmeyin!

Bobo’yu satmak yerine sözleşmesini yenileyin…

Gerisini, Bobo’ya bırakın…



Ne zor adammışsın be Batuhan!

Problemli...

Hiç bir hoca onunla uğraşmak istemez.

Şımarık...

Ukala...

Yetenekli fakat kem küm...

Batuhan aşağı, Batuhan yukarı...

Efendim biz onun iyiliği için konuşuyoruz!



Sen neymişsin be kardeşim...

Bak daha yaşın 18 hakkında neler yazılıp, çiziliyor.



Aslında sana tavsiye verilmesine ihtiyacın yok...

Hakkında çıkan haberlerin arşivini yapsan yeterli...

Her maçtan önce bir kısmını oku sahaya çık...

O motivasyonla açık ara gol kralı olursun...

Ne güzel işte öyle değil mi?

Sana güveniyoruz...

Başarabilirsin...