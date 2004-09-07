Kendisi nereye kızı da oraya

Deniz Pulaş, ilerleyen yaşına rağmen hálá podyumların aranılan isimlerinden...
Sarp Akkartal’la evliliğinden olan kızı Nehir’e hamileyken bile defilelere çıkmaya devam eden Pulaş, doğum sonrası kısa sürede kavuştuğu eski formu sayesinde işine ara vermedi. Şimdi tek derdi kızından ayrı kalmak... Buna da bir çözüm bulunmuş. Pulaş nereye giderse, eşi de kızını sırtına alıp yanına koşuyor. Turuncu dergisinin New Galata’daki tanıtım kokteylinde de kural bozulmamış, Nehir anne ve babasının yanında yerini almıştı.
Hey gidi günler
Yaşar Alptekin ile İsmet Özhan bir zamanlar en aranılan, en popüler mankenlerdi... Artık hatır işleri dışında podyumlarda pek görünmüyorlar. Yerlerini yeni nesil mankenlere bırakan Alptekin ile Özhan, şimdi ne zaman bir araya gelseler geçmişi anıyor, nostaljik muhabbetlere dalıyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu onlara rastladığımızda, yine ‘hey gidi günler’ türünde bir sohbetin tam ortasındaydılar!
Dedikodulardan kaçıyor
Hakan Altun’dan ayrıldıktan sonra adını aşk dedikodularına karıştırmamak için epey çaba gösteren Seray Sever, kendince önlemini aldı. Artık gecelerde ya yalnız, ya kız arkadaşlarıyla ya da annesi ile görünüyor seksi sunucu. Bir süre önce ‘Yanımda hangi erkeği görseler sevgilim diye yazıyorlar. Buna fırsat vermeyeceğim’ diyen ve Yalın’ın Rumelihisarı’ndaki konserini izlemeye tek başına giden Seray Sever, Sezen Aksu’nun Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konserine gelirken de kuralı bozmadı. Annesi Serap Hanım’la yan yana oturup, objektiflere gönül rahatlığıyla poz verdi.
Sevgilisi değilmiş
Aysel Gürel, Sezen Aksu konserini yeni sevgilisi ile birlikte izledi. Patlayan flaşlardan rahatsız olan çılgın söz yazarı, adını sır gibi sakladığı gencin sevgilisi olmadığını belirterek, ‘Sevgilim değil... Sadece ona albüm çıkarması için yardımcı oluyorum. İsmini de şimdi söylemek istemiyorum’ dedi.
Ülke ülke dolaşıyor
2003 Miss Turkey ikincisi Fatoş Seğmen’in işleri açıldı. Son olarak Odesa, Kiev ve Beyrut’ta düzenlenen defilelerde podyuma çıkan manken, bu tempoya rağmen farklı yerler gezip görmekten dolayı hayatından memnun. ‘Çok yoruluyoruz ama bir yandan da dünyayı gezdiğim için çok memnunum halimden. Gençken çalışalım, iş olsun, para kazanalım’ diyen 22 yaşındaki güzel, kendisine güvendiğini, özel hayatına dikkat ettiği için iyi işler aldığını söylüyor: ‘İyi işler alabilmenin tek yolu kişinin özel hayatına dikkat etmesi. Daha önce İzmir’de 5 yıl mankenlik yaptım. Ortamı ve insanları tanıdığım için İstanbul’da adaptasyon zorluğu çekmedim. Ne yapmam, nasıl davranmam gerektiğini biliyorum.’
Bir taşla iki kuş
Piyasaya çıkardığı ilk albümdeki ‘Çeksene Elini’ şarkısıyla büyük sükse yapan Ayşe Hatun Önal, aynı şarkının sefasını şimdilerde farklı bir şekilde sürüyor. Sütaş reklamlarında ‘Çeksene Elini’yi firmaya uyarlanan sözlerle bir kez daha seslendiren, bununla kalmayıp reklam filminde rol de alan mankenin keyfine diyecek yok. Bu proje karşılığında hayli yüklü para aldığı konuşulan Ayşe Hatun Önal, uzun zaman el etek çektiği İstanbul gecelerine de reklam filminin ardından dönüş yaptı. Salaş tarzı ve yeni saç modeliyle dikkat çeken manken, bir sonraki albümü ile yine ses getireceğini iddia ediyor.
Kendisi nereye kızı da oraya
Deniz Pulaş, ilerleyen yaşına rağmen hálá podyumların aranılan isimlerinden...
Sarp Akkartal’la evliliğinden olan kızı Nehir’e hamileyken bile defilelere çıkmaya devam eden Pulaş, doğum sonrası kısa sürede kavuştuğu eski formu sayesinde işine ara vermedi. Şimdi tek derdi kızından ayrı kalmak... Buna da bir çözüm bulunmuş. Pulaş nereye giderse, eşi de kızını sırtına alıp yanına koşuyor. Turuncu dergisinin New Galata’daki tanıtım kokteylinde de kural bozulmamış, Nehir anne ve babasının yanında yerini almıştı.
Hey gidi günler
Yaşar Alptekin ile İsmet Özhan bir zamanlar en aranılan, en popüler mankenlerdi... Artık hatır işleri dışında podyumlarda pek görünmüyorlar. Yerlerini yeni nesil mankenlere bırakan Alptekin ile Özhan, şimdi ne zaman bir araya gelseler geçmişi anıyor, nostaljik muhabbetlere dalıyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu onlara rastladığımızda, yine ‘hey gidi günler’ türünde bir sohbetin tam ortasındaydılar!
Dedikodulardan kaçıyor
Hakan Altun’dan ayrıldıktan sonra adını aşk dedikodularına karıştırmamak için epey çaba gösteren Seray Sever, kendince önlemini aldı. Artık gecelerde ya yalnız, ya kız arkadaşlarıyla ya da annesi ile görünüyor seksi sunucu. Bir süre önce ‘Yanımda hangi erkeği görseler sevgilim diye yazıyorlar. Buna fırsat vermeyeceğim’ diyen ve Yalın’ın Rumelihisarı’ndaki konserini izlemeye tek başına giden Seray Sever, Sezen Aksu’nun Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konserine gelirken de kuralı bozmadı. Annesi Serap Hanım’la yan yana oturup, objektiflere gönül rahatlığıyla poz verdi.
Sevgilisi değilmiş
Aysel Gürel, Sezen Aksu konserini yeni sevgilisi ile birlikte izledi. Patlayan flaşlardan rahatsız olan çılgın söz yazarı, adını sır gibi sakladığı gencin sevgilisi olmadığını belirterek, ‘Sevgilim değil... Sadece ona albüm çıkarması için yardımcı oluyorum. İsmini de şimdi söylemek istemiyorum’ dedi.
Ülke ülke dolaşıyor
2003 Miss Turkey ikincisi Fatoş Seğmen’in işleri açıldı. Son olarak Odesa, Kiev ve Beyrut’ta düzenlenen defilelerde podyuma çıkan manken, bu tempoya rağmen farklı yerler gezip görmekten dolayı hayatından memnun. ‘Çok yoruluyoruz ama bir yandan da dünyayı gezdiğim için çok memnunum halimden. Gençken çalışalım, iş olsun, para kazanalım’ diyen 22 yaşındaki güzel, kendisine güvendiğini, özel hayatına dikkat ettiği için iyi işler aldığını söylüyor: ‘İyi işler alabilmenin tek yolu kişinin özel hayatına dikkat etmesi. Daha önce İzmir’de 5 yıl mankenlik yaptım. Ortamı ve insanları tanıdığım için İstanbul’da adaptasyon zorluğu çekmedim. Ne yapmam, nasıl davranmam gerektiğini biliyorum.’
Bir taşla iki kuş
Piyasaya çıkardığı ilk albümdeki ‘Çeksene Elini’ şarkısıyla büyük sükse yapan Ayşe Hatun Önal, aynı şarkının sefasını şimdilerde farklı bir şekilde sürüyor. Sütaş reklamlarında ‘Çeksene Elini’yi firmaya uyarlanan sözlerle bir kez daha seslendiren, bununla kalmayıp reklam filminde rol de alan mankenin keyfine diyecek yok. Bu proje karşılığında hayli yüklü para aldığı konuşulan Ayşe Hatun Önal, uzun zaman el etek çektiği İstanbul gecelerine de reklam filminin ardından dönüş yaptı. Salaş tarzı ve yeni saç modeliyle dikkat çeken manken, bir sonraki albümü ile yine ses getireceğini iddia ediyor.