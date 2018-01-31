Sinan Akçıl'dan 'Mehmetçik'e özel şarkı

Akçıl, Afrin’e "Zeytin Dalı Operasyonu" düzenleyen "Mehmetçik" için özel bir şarkı hazırladı. "Mehmetçik" için "Yakında Döneceksin" şarkısını hazırlayan Sinan Akçıl, duygu yüklü şarkısında "Yürü aslan Mehmetçiğim yürü, seni kim tutar! / Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar / Zafer senin tek adın!" sözleriyle askerlerimize moral verdi.

İşte o şarkının sözleri:

Yakında Döneceksin

Yürü aslan Mehmetçiğim, yürü seni kim tutar

Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar

Arkanda milyonlarca kalp sayende hepsi rahat

Aman sakın, dikkat et sen, sonra annen yas tutar...

Türk milleti yas tutar...

Şimdi uzaklardasın ama yakında döneceksin

Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin

Şanlı bayrak göklerde ve ezan sesleriyle

Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin

Adını soranlara Mehmedim diyeceksin

Zafer senin tek adın, yakında döneceksin Mehmedim döneceksin!