Sinan Akçıl Türk Bayrağı ile sahnede

Bu yıl 7. kez düzenlenen Büyük Ankara Festivali’nin 2. gün konukları Sinan Akçıl, Uğur Işılak ve güçlü sesiyle tanınan Funda Arar oldu. Sahnede samimi itiraflarda bulunan Sinan Akçıl, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin kahraman Türk halkı sayesinde sonuçsuz kaldığını belirterek, "Milletimizin kahramanlığı oldukça bayrağımıza da hiçbir şey olmaz, Türkiye Cumhuriyeti yıkılmaz" diye konuştu. Akçıl daha sonra elinde Türk bayrağı ile 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINA KAVUŞTU



Hayranlarının çığlıkları ve tezahüratları arasında sahneye çıkan Akçıl, binlerce Ankaralının önünde en sevilen şarkılarını seslendirdi. "Yüzyılın Aşkı", "Şarttır" ve "Biri Bana Gelsin" eserlerini yorumlayan sanatçıya izleyenler de hep bir ağızdan eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir magazin programının ardından, Instagram hesabından kendini öven yorumlar yazarak sosyal medyada gündem olan ve daha sonra hesabının ele geçirildiği yönünde açıklamalar yapan Akçıl, gece boyunca elinden düşürmediği telefonuyla hesabından bol bol paylaşım yaptı.

FUNDA ARAR’DAN DANS ŞOV



Akçıl’ın eğlenceli performansının ardından sahneye, dillerden düşmeyen şarkıların mimarı Funda Arar çıktı. Bordo elbisesiyle sahne alan Arar, güzelliğiyle göz kamaştırırken, eski şarkılardan oluşan repertuvarıyla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. ‘Arap Saçı’ ve ‘Fesuphanallah’ gibi şarkıları söylerken dans eden sanatçı hem oynadı hem de oynattı. Gecede sahne alan bir diğer isim ise Uğur Işılak oldu.