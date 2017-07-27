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Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında?

Sinan Akçıl’ın özel hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Sevilen şarkıların bestesinde imzası bulunan Sinan Akçıl, besteci ve müzisyen kimliğine şarkıcılığı da ekledi. Peki Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında?

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 16:59:14

Son zamanların popüler ismi Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde doğdu. Aslen Çanakkale Biga’lıdır. Müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesinin adı Gaye Çağlayan. Piyanist İdil Akçıl'ın (d.1977) kardeşidir. Aile 1982 yılında Hollanda’nın Leeuwarden şehrinden İstanbul’a taşınır. Anne ve babası daha sonra boşanmıştır.

Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'nde başlayan Sinan Akçıl, eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fansız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı. Popüler müziği kendine daha yakın buldu ve Türk Pop Müziği'ne yeni bir soluk getireceğine inanarak bu yönde çalışmalar yaptı.

Sinan Akçıl; şimdiye kadar başta İzel Çelikgöz, Ferhat Göçer, Enbe Orkestrası, Nilüfer, Candan Erçetin, Kibariye, Petek Dinçöz, Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçılar ile çalışmıştır. 2008 yılı sanatçının adeta kırılma noktası oldu ve adının yer aldığı albüm satışları oldukça iyi rakamlar elde etti. Şarkılarıyla her yaşa ve her kesime hitap eden Sinan Akçıl bestelerinin neredeyse tamamı hit şarkılar kategorisinde yer aldı.
2009 yılının Mayıs ayında Hadise’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldığı ve 4. Olduğu “Düm Tek Tek” şarkısının söz ve bestesinde Sinan Akçıl imzası vardır.

Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener’in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı “Hande'ye Neler Oluyor?” albümümdeki söz ve müzikler ve yine Hande Yener’in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu “Hande'yle Yaz Bitmez” Albümündeki 10 Remix ve Uzaylı adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl'a aittir. Türkiye'de başarılı çalışmalara imza attığı sıralarda yurtdışında da adını duyuran Sinan Akçıl, Ortadoğu, Yunanistan ve Bulgaristan’daki önemli solistlerle çeşitli projelerde bulundu. Funda Arar’ın 12 Aralık 2013 tarihinde çıkardığı albümünde “Hafıza” adlı şarkının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı. Sinan Akçıl, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Rezene çayı içmeden duramayan Sinan Akçıl, haftada 7 gün kardiyo yapıyor, gündüz uyuyup gece çalışıyor.

Sinan Akçıl, Med Yapımın yapımcılığını üstlendiği ve 2014 yılında televizyonda yayınlanan X Factor ya da orijinal ismi ileThe X Factor, televizyon şarkı yarışmasında jürilik yapmıştır.

 

Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 16:59:14
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