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    Meteoroloji, İstanbul için saat verdi

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 09:33 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 09:34

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul için ise akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel yağış bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan ile akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
    İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
    İzmir: Az bulutlu ve açık 29
    Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 29
    Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
    Antalya: Az bulutlu ve açık 29
    Samsun: Parçalı bulutlu 25
    Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
    Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

    Etiketler: istanbul , hava durumu , yağış
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