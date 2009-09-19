Simsiyah bir gecenin koynundayım

Son kuruşuyla maça gelmiş, tribünleri doldurmuş bir taraftar. Peki sahada ne var! Rezil, Rezalet çok ama çok kötü bir Beşiktaş. Aldıkları paraları hak etmeyen 14 futbolcu ve 1 de teknik adam. Yazıktır.. Bu taraftara yazıktır. Bugün eğer biraz olsun Beşiktaş'ı seviyorlarsa hem yönetim hemde Mustafa Denizli istifa etmeli.
Cemal Erbaş yazıyor
Nasıl olur ki bir takım geçen sezonu 2 kupayla kapatacak ve bu sezon dibe vuracak. Kim veya kimler bunların sorumlusu.. Allah aşkına bu mubarek gece aşkına biraz gururunuz varsa istifa edin. Hem kendinizi hemde bu takıma gönül vermiş milyonlarca taraftarı rahat bırakın.
Ben doğdum Beşiktaşlıyım öleceğim Beşiktaşlıyım.. Ne benim kadar Beşiktaşlı olabilirsiniz nede tribündeki taraftarlar kadar Beşiktaşlı olabilirsiniz.
Artık temizlik zamanı geldi. Bayram öncesi evlerde yapılan temizlik gibi. Temizleyin etrafınızı temizleyin kartalımızı. Temizlensin. Demirören bu gece istifa etsin. En azından bayrama bu taraftara rahat, geleceğe dair umutla baksın.
Yazılacak o kadar ağır kelimeler var ama, malesef yazılamıyor..
Bu gece tüm taraftara huzur ve mutluluk vermek istiyorsa bu yönetim, bu teknik kadro, bu gece hemen şimdi istifa etmeli. Unutmayın taraftarın üstüne bir güç asla yoktur. Utancımızdan sokağa çıkacak halimiz kalmadı. İnsanların yüzüne bakamıyoruz. Hiçbir şeye eğilmeyen başımızı öne eğdiniz. En büyük taraftar futbolcular sahtekar...