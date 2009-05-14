Simsiyah Bembeyaz

Fatih Kaya yazıyor

Beşiktaş klasik dizilişindeydi fakat Uğur Boral ile Roberto Carlos’un sol kanattan tehlike yaratabileceğini düşünen Mustafa Denizli buna önlem olarak İbrahim Toraman’ı sağ bekte görevlendirdi.Son haftaların formda oyuncusu İbrahim Üzülmez’ide kulübeye çekip Ekrem’i sol beke yerleştirdi.Ve son olarak da Beşiktaş’ın kupa kalecisi Hakan, Rüştü’nün sakatlanmasıyla kaleye geçti.

Fenerbahçe’de ise 2 haftadır stoper pozisyonunda oynayan Gökhan Gönül bu maçta da Lugano ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturdu. Aslında bunu herkes bekliyordu fakat kaledeki Volkan tercihini kimse beklemiyordu!

Maç çok ilginç bir şekilde golle başlayınca dengeler ve oyuncular biraz sarsıldı.

Kaleci Volkan, Yusuf’un orta yapacağını beklerken bir adım ileri atınca çok rahat alabileceği bir topu ağlarında gördü.

Bu golün etkisi veya değil savunmada oluşacak muhtemel aksaklıklar belki de bu golle hem kılıfını buldu hem de baş göstermeye başladı.

Bu gole rağmen Fenerbahçe kısa sürede toparlayıp beklendiği gibi çok pas yaparak oyuna hâkim olmaya çalıştı. Aslında zaman zaman da bunu başardı.

Birkaç kez orta sahada Beşiktaş’ın şok presle kaptığı toplar Fenerbahçe kalesinde çok büyük tehlikeler yarattı.

Özellikle Tello, Holosko ve Bobo üçgeninden oluşan bir pozisyonda Bobo öyle bir gol kaçırdı ki o top ağlarla buluşsa maç o an bitmiş olacaktı.

Bu pozisyonun arkasından, çok pasla rakip kaleye inmesi beklenen Fenerbahçe Lugano’nun defansın arkasına sarkan arkadaşı David’e attığı uzun pasla birden golü buldu.

David’in akıl dolu pası, Guiza’nın topa altın dokunuşu skora dengeyi ve oyun olarak Fenerbahçe’ye üstünlüğü getirdi.

Bu golün etkisiyle Fenerbahçe 2. golü de bulabilirdi. Biraz beceriksizlik biraz da Hakan’ın çabası buna engel oldu.

2. yarıda takımlardan bu tarz bir oyun beklerken Beşiktaş’taki oyuncu değişikliği bir anda dengeleri Beşiktaş üzerine değiştirdi.

İbrahim Toraman’ın oyundan çıkıp yerine İbrahim Üzülmez’in girmesiyle kartal normal dizilişine döndü.

Buna birde Cisse’nin oyuna ağırlığını koyması eklenince Beşiktaş daha çok topa hâkim oldu.

Arkasından Bobo’nu müthiş füzesi bir bakıma kartalın bu kupayı alacağının habercisi oldu.

Daha sonra karşılıklı ataklar.

Hem Fenerbahçe’nin hem de Beşiktaş’ın kaçırdığı mutlak goller derken, Gökhan Gönül’ün stoper gibi düşünmeyerek, topu dışarı atmak yerine taç çizgisinde kontrolü altında tutmaya çalışması Beşiktaş adına 3. golü getirdi.

Böylelikle Aragones’in Gökhan Gönül ısrarının ne kadar büyük bir hata olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Gol iyiden iyiye Beşiktaş’a derin bir nefes aldırdı.

Hemen arkasından Holosko’nun slalom yapar gibi ceza sahasına gelişi, Bobo ile yaptığı duvar pası ve topla buluşup attığı akıl dolu gol gecenin kanımca en güzel hareketiydi.

Hatalı verilen penaltıda gecenin büyüsünü bozmayınca Siyah Beyaz’lılar sonuna kadar hak ettikleri kupayı müzelerine götürdüler.

Ve bir not özellikle Beşiktaş yazarlarının(!) eleştirdiği Bobo dün oynadığı ve attığı gollerle ne kadar üst düzey bir forvet oyuncusu olduğunu gösterdi.

Kanıtladı demiyorum çünkü buna zaten ihtiyacı yok!