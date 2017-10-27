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Şimşek'ten 'EBRD' açıklaması

AA
27.10.2017 - 10:01 | Son Güncelleme:

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, EBRD yönetiminin 208 yılında Türkiye'deki yatırım projeleri için 1,65 milyar euro ayırdığını söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetimi ile yakın zamanda görüştüm, 2018 yılında Türkiye'deki yatırım projeleri için 1,65 milyar euro ayırdıklarını belirttiler." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, EBRD yönetimi ile yakın zamanda görüştüğünü kaydetti.

Şimşek, banka yönetiminin görüşmede, "2018 yılında Türkiye'deki yatırım projeleri için 1,65 milyar euro ayrıldığı" bilgisini paylaştığını aktardı.

Daha önce bankadan yapılan açıklamada, EBRD'nin Türkiye’ye bağlılığını sürdürdüğü, Türkiye ile ilişki içerisinde olduğu belirtilmişti. Türkiye'nin EBRD’nin operasyonları için son derece önemli bir rol oynadığı vurgulanan açıklamada, bankanın bu yıl Türkiye’de toplam hacmi 1 milyar euro olan 30 projeye imza attığı hatırlatılmıştı.

Açıklamada, 2017 yılında Türkiye’deki yatırımlarının 1,5 milyar euroyu aşmasının beklendiği bildirilmişti.

Dış basında, Almanya’nın, içinde EBRD’nin de bulunduğu bazı banka ve kurumların, Türkiye’ye yönelik finansmanın azaltılması yönünde çalıştığına dair iddialar yer almıştı.

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