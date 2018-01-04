Şimşek'ten, Cenk Tosun transferine ilişkin açıklama
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
04.01.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun’un Everton’a transferine ilişkin bir değerlendirme de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Şimşek sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu transferin Türkiye’nin cari açığına olumlu katkı yapacağını belirtti.
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