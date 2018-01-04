Şimşek'ten, Cenk Tosun transferine ilişkin açıklama

Başbakan Yardımcısı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş’ı tebrik ederim

Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim.

80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli...”

Cenk Tosun’un TL karşılığı 137,4 milyon TL olan 27 milyon sterline İngiliz kulübü Everton’a transfer edildiği açıklanmıştı.



Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş’ı tebrik ederim👏🏻👏🏻👏🏻



Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim.



80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli... https://t.co/5uQW04mVc0 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 4 Ocak 2018

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