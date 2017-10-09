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Şimşek ve Zeybekci, 'kriz'i yorumladı

Hürriyet Haber
09.10.2017 - 12:36 | Son Güncelleme:

Mehmet Şimşek twitter’dan krizi yorumladı: "Ülkemiz son 10 yılda birçok badireyi atlattı. Ekonomimiz de şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtladı. Makroekonomik istikrarı koruyacağız."

 


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Twitter hesabında şu mesajı paylaştı: "Ekonomimiz spekülatif operasyonlardan etkilenmeyecek büyüklük ve sağlamlıkta olduğunu defalarca ispat etti. Türkiye, güvenenleri kazandırır."


 

Etiketler: Mehmet Şimşek , Twitter , Piyasalar
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