Şimşek ve Zeybekci, 'kriz'i yorumladı

Ülkemiz son 10 yılda birçok badireyi atlattı. Ekonomimiz de şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtladı. Makroekonomik istikrarı koruyacağız. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 9 Ekim 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Twitter hesabında şu mesajı paylaştı: "Ekonomimiz spekülatif operasyonlardan etkilenmeyecek büyüklük ve sağlamlıkta olduğunu defalarca ispat etti. Türkiye, güvenenleri kazandırır."