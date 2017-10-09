Şimşek ve Zeybekci, 'kriz'i yorumladı

Ülkemiz son 10 yılda birçok badireyi atlattı. Ekonomimiz de şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtladı. Makroekonomik istikrarı koruyacağız.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 9 Ekim 2017
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Twitter hesabında şu mesajı paylaştı: "Ekonomimiz spekülatif operasyonlardan etkilenmeyecek büyüklük ve sağlamlıkta olduğunu defalarca ispat etti. Türkiye, güvenenleri kazandırır."
Ekonomimiz spekülatif operasyonlardan etkilenmeyecek büyüklük ve sağlamlıkta olduğunu defalarca ispat etti.Türkiye,güvenenleri kazandırır.— Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) 9 Ekim 2017