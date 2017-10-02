Şimşek karıştırdı!

Şimşek şöyle konuştu: “MTV konusunda yanlış bilinen bir şey var. MTV, tamamen 2018’in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacak. Şu an aracı olanlar, normal şartlardaki artışlarla vergisini ödeyecek. Ticari taşıtları ilgilendirmiyor. 2018 yılında satın alınacak ikinci araçlarda MTV zammı söz konusu değil. Mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek.”

MTV zammının bugün Bakanlar Kurulu’nda konuşulacağını söyleyen Şimşek’in karıştırdığı bir durum var. O da torba tasarıda yer alan yeni MTV miktarlarına ilişkin tabloda tüm araçların zamlı tarife girdiği gerçeği.

Yani sadece 2018 yılında alınacak sıfır araçlar kapsam içinde değil. Örneğin 1.3 litre ve altında motora sahip 4-6 yaşındaki bir aracın MTV tutarı daha önce 460 TL iken yeni tasarıda 630 TL’ye yükseliyor. Eğer bu aracın fiyatı 70 bin TL’yi aşıyorsa o zaman MTV’si de 756 TL’ye çıkıyor. Tasarı bununla da kalmıyor. 7-11 yaşında 1.6 litre motora sahip bir aracın daha önce 450 TL olan MTV miktarı yeni tasarıyla 630 TL’ye, bu aracın fiyatı 70 bin TL’yi aşıyorsa 756 TL’ye çıkıyor.

Ekteki tabloda da göreceğiniz gibi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ya karıştırdı ya da bu tasarının yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılacak yeni düzenlemeyle sadece 2018 modelleri kapsayacağını kastetti.