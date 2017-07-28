Simge'nin paslı kerpeten davası

Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’ndeki 2 yıllık önlisans eğitimini, 4 yıllık lisans düzeyine taşımak isteyen Çorbacı, 23 Temmuz’daki DGS’ye girmek istedi. İstanbul Ataşehir Dr. Nurettin-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giden Çorbacı, piercing’i yüzünden sınava alınmadı. Çorbacı, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, kendisini sınava almayan kişi hakkında “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Çorbacı, dilekçesinde özetle şunları kaydetti:



‘PASLI KERPETENLE ÇIKARMAM İSTENDİ’

“30-40 yaşlarında bir güvenlik görevlisi, bana metal eşyayla içeri giremeyeceğimi söyledi. Göbeğimdeki, ağzımdaki ve kulağımdaki piercing’lerimi çıkarmamı söyledi. Ben göbeğimdeki ve kulağımdakini çıkardım, ancak ağzımdakini çıkaramadım. Kendisinden yardım istediğimde bana kerpeten verdi ve ‘Ben kan göremem’ dedi. Paslı olduğu için kerpeteni ağzıma değdirmek istemedim. Bu nedenle beni sınava almadılar. Tutanak tutulsun istedik, ancak tutmadılar. Olayın en yakın tanığı annemdir. Kamera kayıtları ile olay tespit edilerek sınava girmeme engel olan güvenlik görevlisi hakkında yasal işlem yapılıp cezalandırılmasını istiyorum. Bir yıldır hazırlandığım sınava girmeme engel olan şüpheliden görevini kötüye kullanmasından dolayı şikâyetçiyim.”



Hakkını sonuna kadar arayacağını, işin peşini bırakmayacağını belirten Çorbacı, Hürriyet’e şunlar söyledi: “İki yıllık fakülteden mezun olduktan sonra özel bir okulda çalışmaya başladım. DGS’ye hazırlanabilmek için şubat ayında çalıştığım okuldan da ayrıldım. Gece gündüz demeden çalıştım. Hedefim, Marmara Üniversitesi ya da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde lisans eğitimi görmek ve öğrencilerimin karşısına yeniden çıkmaktı. Hayatımın şokunu sınav günü gözyaşları içinde yaşadım. Başka bir adayın piercing’iyle sınava alındığını görünce çok üzüldüm. Bizim geleceğimiz, sınav görevlilerin keyfi uygulamalarına emanet edilemez.”



'GEÇ DERDİM AMA BELİN AÇIK' DEDİLER

Savcılığa şikâyenin yanı sıra Çorbacı, ÖSYM’ye de bir mektup yazdı. Çorbacı mektubunda, “Kapıda görevlinin aramasından geçerken göbeğimdeki piercingi çıkarmamı söyledi. Çıkarmak için uğraşırken, ‘üzerindeki uzun olsaydı geç derdim ama belin açık’ ifadesini kullandığını da iddia etti.



İSTANBUL'DA ALMADILAR

İstanbul’da piercing’li öğrenci DGS’ye alınmazken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki sınava gelen bir öğrenci burnundaki piercing yüzünden ilk önce sınava alınmak istenmedi. Uzun uğraşlar sonucu piercing’i çıkaramayan adayın bu şekilde sınava girmesine izin verildi.

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