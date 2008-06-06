Şimdilik nikáh yok

The Marmara Otelleri’nin sahibi Oğuz-Münevver Gürsel çiftinin kızı Bike, 5 yıl önce eşi Ali Güreli’den boşanmıştı.
Bike Hanım’a geçtiğimiz hafta sonu Bodrum’da rastladım. The Marmara Otel’de sevgilisi Peter D’autry ile tatil yapıyordu. Duyduğuma göre Bike Hanım, Esra Kocacıklıoğlu’nun eski eşi Fransız Peter D’autry ile ilişkisini şimdilik nikáh masasına götürmeyi düşünmediğini fısıldıyormuş dostlarına...
Kazıdılar ama kazanamadılar
Alara Uzan, Emine Kütük, Aslı Tümen ve Esra Dinçkök geçtiğimiz gün Bebek’teki bir kafede buluştu. Koyu bir sohbete dalan arkadaşlar, bir ara masalarına gelen Milli Piyango satıcısını da eli boş göndermedi. Şanslarını denemek için satıcıdan Kazı Kazan kartları alan dörtlü, onlarcasını kazımalarına rağmen hiçbir karttan ikramiye çıkaramadı.
Efsane geliyor
Rock müzik tarihinin efsane ismi Mark Knopfler, Shop&Miles’ın sponsorluğunda, Radyo Eksen ve BKM-GNL organizasyonu ile 13 Haziran’da Kuruçeşme Arena’da olacak. 29 Mart’ta başladığı 2008 turnesinin 62’nci konserini İstanbul’da verecek olan Knopfler, Avrupa turnesini Yunanistan konseri ile tamamlayacak. 24 Haziran’da da 24 konserlik Kuzey Amerika turnesine başlayacak olan müzisyen, 80’li yıllarda Dire Straits grubu ile müzikseverlere ulaşmış, kariyerine 90’ların ortasından itibaren de solo albümlerle devam etmişti. Mark Knopfler’in İstanbul konserini kaçırmayın derim...
Müdavimler Cahide’ye koştu
Cahide Sayfiye, 2008 yazına farklı bir kimlikle girdi; müdavimlerinin karşısına yenilenen yüzü, uzun dev akvaryum barı, cıvıl cıvıl locaları, yerli-yabancı şov ekipleri ve Türk-Yunan mutfağından en güzel örneklerle çıktı. Açılış haftasında ünlülerin akınına uğrayan mekanda birçok kişi de doğum günü partisi verdi. İbrahim Saten ile İzzet Antebi’nin yeni yaşlarını kutladıkları Cahide Sayfiye’yi ziyaret edenler arasında Ahu Tuğbay, Zeynep Tunuslu, Saba Tümer ve Nalan Salur gibi tanınmış simalar da vardı.
İş dünyasında sürpriz ortaklık
Sortie’nin sahibi Erol Kaynar, Mado dondurmaları ile işbirliği yaptı. Kaynar ile Mado firması, birlikte Marpop adlı yeni bir ürün piyasaya sürdü. Kaynar bu yeni proje hakkında "Rekabet ve farklılaşma ihtiyacının ön plana çıktığı günümüzde, sadece yüksek kalitede ürün veya hizmet sunmak yeterli olmuyor. Genç, modern ve trendleri takip edenlere farklı, ayrıcalıklı, kişisel ihtiyaç ve zevklerine yönelik özel bir tat sunmak gerekiyor. En önemlisi, bu tatları herkesin kendisinin belirleyip, tamamen kişisel damak zevklerini ortaya çıkarmak" dedi.
Öğrencileri sergi açacak
Bir yıldır İsmail Acar’ın Aralık Derneği’nde verdiği "Bir Desen Atölyesi"ne devam edenler, tablolarını sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlar... Yarın Elite Concept Toprak Sanat Galerisi’nde açılacak olan sergide, sadece öğrencilerin Aralık Derneği’nde yaptıkları çalışmalar yer alacak. "İsmail Acar Atölye Sergisi" adı verilen sergi, ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
Fashion TV ödülleri sahiplerini buldu
Fashion TV Moda ve Tasarım Ödülleri, önceki akşam Maslak TİM Show Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Meltem Cumbul ve Sarp Apak’ın sunuculuğunu yaptığı tören, iş, sanat ve moda dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi.
Mediasa Media Grup Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın ev sahipliği yaptığı geceye Ömer-Arzu Sabancı, Ferruh-Sibel Karakaşlı, Ender Mermerci, Helin Avşar, Emre Altuğ, Heves Ekinci, Feryal Gülman, Yılmaz Morgül, Candan-Erdem Kramer, Celal-Şebnem Çapa, Pınar Aylin, Oğuz Satıcı ve Uğurkan Erez’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Gecede düzenlenen Harvey Nichols defilesinde, dünyanın en çok kazanan modeli olan Leticia Birkheur’ın yanı sıra Çağla Şıkel, Şenay Akay, Tuğba Özay, Hande Subaşı, Nur Gümüşdoğrayan ve Seda Ertan gibi başarılı mankenler podyuma çıktı. Ödül töreninden sonra sahne alan Nilüfer ise şarkılarıyla geceye renk kattı.
İşte ödül alanlar
En İyi Moda Tasarımcısı Atıl Kutoğlu
En İyi Gelecek Vaat Eden Moda Tasarımcısı Burçe Bekrek
En İyi Moda Fotoğrafçısı Koray Birand
En İyi Gelecek Vaat Eden Moda Fotoğrafçısı Pelin Karamehmetoğlu
En İyi Kostüm Tasarımcısı Serdar Başbuğ
En İyi Makyaj Sanatçısı Ahmet Yıldırım
En İyi Saç Tasarımcısı Sedat Biga
En İyi Bayan Model Çağla Şıkel
En İyi Bay Model Berk Oktay
En İyi Gelecek Vaat Eden Bayan Model Leyla Lydia Tuğutlu
En İyi Gelecek Vaat Eden Bay Model Burak Gacemer
En İyi Mekan B&C Atelier D’Ambiance
En İyi Defile Başkent Moda Günleri-Yasin Soy
En İyi Moda Editörü Yaprak Gerçek
Şimdilik nikáh yok
The Marmara Otelleri’nin sahibi Oğuz-Münevver Gürsel çiftinin kızı Bike, 5 yıl önce eşi Ali Güreli’den boşanmıştı.
Bike Hanım’a geçtiğimiz hafta sonu Bodrum’da rastladım. The Marmara Otel’de sevgilisi Peter D’autry ile tatil yapıyordu. Duyduğuma göre Bike Hanım, Esra Kocacıklıoğlu’nun eski eşi Fransız Peter D’autry ile ilişkisini şimdilik nikáh masasına götürmeyi düşünmediğini fısıldıyormuş dostlarına...
Kazıdılar ama kazanamadılar
Alara Uzan, Emine Kütük, Aslı Tümen ve Esra Dinçkök geçtiğimiz gün Bebek’teki bir kafede buluştu. Koyu bir sohbete dalan arkadaşlar, bir ara masalarına gelen Milli Piyango satıcısını da eli boş göndermedi. Şanslarını denemek için satıcıdan Kazı Kazan kartları alan dörtlü, onlarcasını kazımalarına rağmen hiçbir karttan ikramiye çıkaramadı.
Efsane geliyor
Rock müzik tarihinin efsane ismi Mark Knopfler, Shop&Miles’ın sponsorluğunda, Radyo Eksen ve BKM-GNL organizasyonu ile 13 Haziran’da Kuruçeşme Arena’da olacak. 29 Mart’ta başladığı 2008 turnesinin 62’nci konserini İstanbul’da verecek olan Knopfler, Avrupa turnesini Yunanistan konseri ile tamamlayacak. 24 Haziran’da da 24 konserlik Kuzey Amerika turnesine başlayacak olan müzisyen, 80’li yıllarda Dire Straits grubu ile müzikseverlere ulaşmış, kariyerine 90’ların ortasından itibaren de solo albümlerle devam etmişti. Mark Knopfler’in İstanbul konserini kaçırmayın derim...
Müdavimler Cahide’ye koştu
Cahide Sayfiye, 2008 yazına farklı bir kimlikle girdi; müdavimlerinin karşısına yenilenen yüzü, uzun dev akvaryum barı, cıvıl cıvıl locaları, yerli-yabancı şov ekipleri ve Türk-Yunan mutfağından en güzel örneklerle çıktı. Açılış haftasında ünlülerin akınına uğrayan mekanda birçok kişi de doğum günü partisi verdi. İbrahim Saten ile İzzet Antebi’nin yeni yaşlarını kutladıkları Cahide Sayfiye’yi ziyaret edenler arasında Ahu Tuğbay, Zeynep Tunuslu, Saba Tümer ve Nalan Salur gibi tanınmış simalar da vardı.
İş dünyasında sürpriz ortaklık
Sortie’nin sahibi Erol Kaynar, Mado dondurmaları ile işbirliği yaptı. Kaynar ile Mado firması, birlikte Marpop adlı yeni bir ürün piyasaya sürdü. Kaynar bu yeni proje hakkında "Rekabet ve farklılaşma ihtiyacının ön plana çıktığı günümüzde, sadece yüksek kalitede ürün veya hizmet sunmak yeterli olmuyor. Genç, modern ve trendleri takip edenlere farklı, ayrıcalıklı, kişisel ihtiyaç ve zevklerine yönelik özel bir tat sunmak gerekiyor. En önemlisi, bu tatları herkesin kendisinin belirleyip, tamamen kişisel damak zevklerini ortaya çıkarmak" dedi.
Öğrencileri sergi açacak
Bir yıldır İsmail Acar’ın Aralık Derneği’nde verdiği "Bir Desen Atölyesi"ne devam edenler, tablolarını sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlar... Yarın Elite Concept Toprak Sanat Galerisi’nde açılacak olan sergide, sadece öğrencilerin Aralık Derneği’nde yaptıkları çalışmalar yer alacak. "İsmail Acar Atölye Sergisi" adı verilen sergi, ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
Fashion TV ödülleri sahiplerini buldu
Fashion TV Moda ve Tasarım Ödülleri, önceki akşam Maslak TİM Show Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Meltem Cumbul ve Sarp Apak’ın sunuculuğunu yaptığı tören, iş, sanat ve moda dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi.
Mediasa Media Grup Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın ev sahipliği yaptığı geceye Ömer-Arzu Sabancı, Ferruh-Sibel Karakaşlı, Ender Mermerci, Helin Avşar, Emre Altuğ, Heves Ekinci, Feryal Gülman, Yılmaz Morgül, Candan-Erdem Kramer, Celal-Şebnem Çapa, Pınar Aylin, Oğuz Satıcı ve Uğurkan Erez’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Gecede düzenlenen Harvey Nichols defilesinde, dünyanın en çok kazanan modeli olan Leticia Birkheur’ın yanı sıra Çağla Şıkel, Şenay Akay, Tuğba Özay, Hande Subaşı, Nur Gümüşdoğrayan ve Seda Ertan gibi başarılı mankenler podyuma çıktı. Ödül töreninden sonra sahne alan Nilüfer ise şarkılarıyla geceye renk kattı.
İşte ödül alanlar
En İyi Moda Tasarımcısı Atıl Kutoğlu
En İyi Gelecek Vaat Eden Moda Tasarımcısı Burçe Bekrek
En İyi Moda Fotoğrafçısı Koray Birand
En İyi Gelecek Vaat Eden Moda Fotoğrafçısı Pelin Karamehmetoğlu
En İyi Kostüm Tasarımcısı Serdar Başbuğ
En İyi Makyaj Sanatçısı Ahmet Yıldırım
En İyi Saç Tasarımcısı Sedat Biga
En İyi Bayan Model Çağla Şıkel
En İyi Bay Model Berk Oktay
En İyi Gelecek Vaat Eden Bayan Model Leyla Lydia Tuğutlu
En İyi Gelecek Vaat Eden Bay Model Burak Gacemer
En İyi Mekan B&C Atelier D’Ambiance
En İyi Defile Başkent Moda Günleri-Yasin Soy
En İyi Moda Editörü Yaprak Gerçek