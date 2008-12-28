Şimdiki kurban Rıdvan Dilmen

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Hata üstüne hata yapıyorlar.Kötü antrenör yok, kötü yönetilen kulüpler var demiştim.İşte karşınızda Bursaspor.Güvenç Kurtar Bursa Spora teknik direktör olalı bir ay oldu mu? Bilemiyorum. Bir ay içersinde bir teknik direktör ne yapabilir. Takımı yok tan var mı edecek, elinde sihirli değnek mi var. Yok, tabiî ki. Yok. Çok yazık, bu işler bu kadar ucuz olmamalı.Bu takımı yok etmek için birileri ellerinden geleni yapıyorlar. Ne için, bilinmez.Kazanan olmayacak ama Bursa kaybedecek.Şimdi o takımdaki futbolcuların yerinde olmak istemezdim. İçinden çıkılamayacak bir boşlukta olacaklar. Takımın başına kim gelirse gelsin kimseye güvenmeyeceklerdir. “Nasıl olsa oda yakında gider” diyeceklerdir. Takımda ciddiyet kaybolmuş, performansları düşmüş, motivasyonları azalmış, antrenman devamlılığı zayıflamıştır.Şimdi gündemde Rıdvan DilmenBence 2008 yılının en büyük hatası olur. Çünkü Rıdvan Dilmen Türk Futboluna kattığı yorumlarla yeri doldurulamayacak bir yorumcu olmuştur.O takıma giderse ve başarılı olmazsa ne olacak. Ben düşünemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Üç maç sonra Rıdvan istifa nidaları yükselecek stattan. Aynı senaryo sil baştan oynanacak.

Yapılacak tek şey var. Yardımcı antrenörle lig sonuna kadar devam edecekler. Sonra kendilerine göre iyi bir Teknik Direktörle anlaşacaklar ve yollarına devam edecekler.

Tabiî ki menajerlerin nasıl tekliflerde bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Yerine getirmeseler bile. Eğer Rıdvan Dilmen’e ret etmeyecek bir teklifte bulunurlarsa ve “evet” derse, o zaman Rıdvan Dilmen’in yerinde olsam A takımdaki, takım yararına çalışan birkaç oyuncu ile paf takım kadrosunu birleştirir, maçlara öyle çıkarım. O zaman, küme düşseler bile kimse bir şey söylemeyecektir. Bakarsınız paf takımı ile daha başarılı olurlar, bunun örnekleri az da olsa görülmüştür. Bunun en büyük ve canlı örneği Mustafa Denizli’dir. Alman ligindeki Aachen şehrinin takımında yaşanmış bir olaydır. Ama her şeye rağmen yine iddia ediyorum bu 2008 Yılının Futbol Süper Liginin en büyük hatası olur.