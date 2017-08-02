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Seyahat

Şimdi tam sırası: Karadeniz yaylaları

Yeşilin binbir tonunu bulabileceğiniz Karadeniz yaylaları, cennetin yeryüzüne yansımış hali olarak da tanımlanabilir. Huzurun ve bol oksijenin hüküm sürdüğü yaylalarda Karadeniz mutfağına ait lezzetleri de deneyebilirsiniz. İşte Karadeniz'in en güzel yaylaları...

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1- Pokut Yaylası - Rize
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Pokut yaylası, yüksek bir yerde konumlandığı için bazı günlerde bulutlarla aynı seviyede olan görüntülere şahitlik ediyor. Masal diyarını andıran yayla Karadeniz'in en güzel yerleri arasında bulunuyor.

Şimdi tam sırası: Karadeniz yaylaları

2- Perşembe Yaylası - Ordu
Yeşilin her tonunu görebileceğiniz Perşembe Yaylası, Ordu'nun en kalabalık yaylaları arasında. Özellikle Temmuz ayında düzenlenen aktivitelerle birlikte Perşembe Yaylası dolup taşıyor.

Şimdi tam sırası: Karadeniz yaylaları

3- Kiraz Yaylası - Trabzon
Trabzon Maçka'da bulunan Kiraz Yaylası, değişik konaklama seçenekleri ile yaz aylarında ideal bir tatil olanağı sunuyor. Temmuz ayında yapılan etkinliklerde yayla üzerinde çim kayağı sporu yapmak da mümkün.

“Doğa harikası olan Uzungöl, adeta havuzlu siteye döndü”“Doğa harikası olan Uzungöl, adeta havuzlu siteye döndü!”

4- Azdavay Yaylası - Kastamonu
Ahşap evlere ve yemyeşil bir doğaya sahip olan Kastamonu'daki Azdavay, büyüleyici güzellikleri ile her köşede fotoğraf çektirmek isteyebileceğiniz bir yer.

Şimdi tam sırası: Karadeniz yaylaları

5- Uzungöl Yaylası - Trabzon
Trabzon'un koruma altında olan bölgelerinden Uzungöl, doğal güzelliği ve yeşilin her tonu ile ziyaretçilerine enfes güzellikte bir dinlenme deneyimi sunuyor.

Şimdi tam sırası: Karadeniz yaylaları

6- Camili Köyü - Artvin
Artvin'in doğa üstü güzelliklere ev sahipliği yapan bölgelerinden biri olan Camili köyü, yayla konsepti ile her yıl yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor. 

Yeşilin binbir tonuyla AmasraYeşilin binbir tonuyla Amasra

7- Sis Dağı Yaylası - Giresun 
Yılın pek çok zamanı sislerle kaplı olan Sis Dağı Yaylası görsel bir şölen sunuyor. Yaz aylarında düzenlenen geleneksel etkinliklerle bölgede adeta bir festival havası yaşanıyor.

Şimdi tam sırası: Karadeniz yaylaları

8- Ayder Yaylası - Rize
Rize'nin en ünlü yaylalarından biri olan Ayder Yaylası yılın her döneminde rahatça ulaşılabilen bir noktada bulunuyor. 350 metre yükseklikte bulunan yayla, her türlü altyapı özelliğine sahip olması ile de konforlu bir tatil imkanı sunuyor.
Şimdi tam sırası: Karadeniz yaylaları

9- Kız Gölü - Artvin
Çoban efsanesi ile ünlü olan Kız Gölü Artvin'in en bakir yerlerinden biri. Sakin ve huzurlu göl çevresinde doğa yürüyüşleri yapabilir ve yemyeşil çimlerde soluklanabilirsiniz.

10- Kop Dağı Yaylası - Bayburt
Kış aylarında yağan yoğun kar ile birlikte kayak yapmaya elverişli hale gelen Kop Dağı Yaylası, kayak turizmi için bölgenin önemli merkezleri arasında bulunuyor.

Şimdi tam sırası: Karadeniz yaylaları

11- Aktaş Yaylası - Samsun
Ladik Gölü'ne yakın olan Aktaş Yaylası, konaklama seçenekleri ve yemyeşil ormanları ile sakin bir tatil arayışı içerisinde olanları bekliyor.

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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