Şimdi tam sırası: Karadeniz yaylaları

1- Pokut Yaylası - Rize

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Pokut yaylası, yüksek bir yerde konumlandığı için bazı günlerde bulutlarla aynı seviyede olan görüntülere şahitlik ediyor. Masal diyarını andıran yayla Karadeniz'in en güzel yerleri arasında bulunuyor.





2- Perşembe Yaylası - Ordu

Yeşilin her tonunu görebileceğiniz Perşembe Yaylası, Ordu'nun en kalabalık yaylaları arasında. Özellikle Temmuz ayında düzenlenen aktivitelerle birlikte Perşembe Yaylası dolup taşıyor.





3- Kiraz Yaylası - Trabzon

Trabzon Maçka'da bulunan Kiraz Yaylası, değişik konaklama seçenekleri ile yaz aylarında ideal bir tatil olanağı sunuyor. Temmuz ayında yapılan etkinliklerde yayla üzerinde çim kayağı sporu yapmak da mümkün.





4- Azdavay Yaylası - Kastamonu

Ahşap evlere ve yemyeşil bir doğaya sahip olan Kastamonu'daki Azdavay, büyüleyici güzellikleri ile her köşede fotoğraf çektirmek isteyebileceğiniz bir yer.







5- Uzungöl Yaylası - Trabzon

Trabzon'un koruma altında olan bölgelerinden Uzungöl, doğal güzelliği ve yeşilin her tonu ile ziyaretçilerine enfes güzellikte bir dinlenme deneyimi sunuyor.





6- Camili Köyü - Artvin

Artvin'in doğa üstü güzelliklere ev sahipliği yapan bölgelerinden biri olan Camili köyü, yayla konsepti ile her yıl yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor.





7- Sis Dağı Yaylası - Giresun

Yılın pek çok zamanı sislerle kaplı olan Sis Dağı Yaylası görsel bir şölen sunuyor. Yaz aylarında düzenlenen geleneksel etkinliklerle bölgede adeta bir festival havası yaşanıyor.





8- Ayder Yaylası - Rize

Rize'nin en ünlü yaylalarından biri olan Ayder Yaylası yılın her döneminde rahatça ulaşılabilen bir noktada bulunuyor. 350 metre yükseklikte bulunan yayla, her türlü altyapı özelliğine sahip olması ile de konforlu bir tatil imkanı sunuyor.







9- Kız Gölü - Artvin

Çoban efsanesi ile ünlü olan Kız Gölü Artvin'in en bakir yerlerinden biri. Sakin ve huzurlu göl çevresinde doğa yürüyüşleri yapabilir ve yemyeşil çimlerde soluklanabilirsiniz.

10- Kop Dağı Yaylası - Bayburt

Kış aylarında yağan yoğun kar ile birlikte kayak yapmaya elverişli hale gelen Kop Dağı Yaylası, kayak turizmi için bölgenin önemli merkezleri arasında bulunuyor.





11- Aktaş Yaylası - Samsun

Ladik Gölü'ne yakın olan Aktaş Yaylası, konaklama seçenekleri ve yemyeşil ormanları ile sakin bir tatil arayışı içerisinde olanları bekliyor.