Şimdi tam mevsimi: 3 farklı tarif ile hamsiyi sofranıza taşıyın

Balık denince akla Karadeniz, Karadeniz denince de hamsiden başkası gelmez desek yanlış olmaz. Şimdi tam mevsimi olan hamsinin sevmeyeni yoktur. Ancak hamsiyi sürekli kızartma, buğulama gibi aynı şekilde tüketenlere farklı önerilerimiz var. İşte lezzetli üç tarif…

HAMSİ KÖFTESİ (4-5 kişilik)

Malzemeler

Yarım kilo hamsi, 1 orta boy soğan, 1 yumurta, maydanoz, 2,5-3 su bardağı mısır unu, tuz, pul biber, karabiber

Yapılışı

Öncelikle kılçıklarını ayırdığınız hamsileri iyice yıkayın. Ardından bir bıçak yardımı ile ince ince kıyıp, kıyma haline getirin. Üzerine soğanı rendeleyip ekleyin, yumurtayı da kırıp biraz karıştırın. Yavaşça unu ekleyip yoğurmaya başlayın. Ardından bir avuç kadar maydanozu ince ince kıyıp ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve dilediğiniz baharatlarla tatlandırın. Daha yoğun kıvamlı bir köfte isterseniz, bayat ekmek içi ya da galeta unu da ekleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz köfte karışımını, tıpkı normal köfte gibi yuvarlayıp üzerine bastırarak şekil verin. Ardından kızgın yağda, iki tarafı da pişene kadar kızartın.





HAMSİLİ EKMEK

Malzemeler

Yarım kilo hamsi, 1 adet pırasa, 2-3 adet yeşil soğan, 3-4 pazı yaprağı, 2 yumurta, maydanoz, nane, yarım su bardağı un, 2,5 su bardağı mısır unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su

Yapılışı

Kılçıklarından ayırdığınız ve iyice yıkadığınız hamsileri çok küçük olmayacak şekilde doğrayın ve kenara alın. Ardından yeşillikleri yıkayıp, küçük küçük doğrayın. Sebzelerin üzerine tuzu döküp biraz ovun. Su hariç tüm malzemeleri katıp güzelce karıştırın. Son olarak suyu ekleyip, mücver kıvamına gelmesini sağlayın. Ardından orta boy bir tepsiyi hafif yağlayıp ya da tepsiye yağlı kağıt serip karışımınızı dökün. 200 derece ısıttığınız fırında altı ve üzeri iyice kızarana kadar pişirin.





HAMSİLİ PİLAV (4-5 kişilik)

Malzemeler

1 kilo hamsi, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet orta boy soğan, 250 gram pirinç, çam fıstığı, kuş üzümü, 2 su bardağı sıcak su, nane, 1,5 yemek kaşığı mısır unu, karabiber, tuz

Yapılışı

Öncelikle hamsilerinizi ayıklayıp, güzelce yıkayın ve süzülmesi için kenara alın. Bu sırada kuş üzümlerini de sıcak suya koyun. Soğanları küp küp doğrayıp, sıvı yağı kızdırıp içine atın. Soğanlar kavrulup, pembeleşmeye başladığında çam fıstığını da ekleyin ve onları da kavurun. Yıkayıp, süzdüğünüz pirinci tencerenize ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber, nane ve kuş üzümünü ekleyip karıştırdıktan sonra üzerine sıcak suyu ekleyin ve çok az karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. Tencerenin altını kısıp, pirinçler suyunu çekene kadar bekleyin. Hamsili pilavınızı yapacağınız kabın dibini biraz yağlayın ve mısır ununun yarısını kabın dibine serpin. Mısır ununun üzerine hamsilerinizi içleri size bakacak şekilde dizin. Kabın tabanı ve kenarı kaplanınca, hamsilerin üzerine pilavı döküp, kaşıkla düzeltin. Kalan hamsileri de pilavın üzerine kapatıp, pilavı iyice kaplayın. Son olarak kalan mısır ununu üstüne serpin ve 180 derecede önceden ısıttığınız fırına atıp, 30-40 dakika kadar pişirin.

Pofuduk Yılbaşı Ağacı