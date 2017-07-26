Şimdi rengarenk kombinlerin zamanı

Yaz mevsiminin ışıl ışıl ve renkli havası giyim stilinde de hayatımıza renkleri davet ediyor. Kış boyunca giyilen griler ve siyahlar yerini beyazlara, mavilere ve pembelere çoktan bırakmış durumda. İşte yaz aylarına özel renkli kombinler...

Mavi ve kırmızı birlikteliği göz alıyor

Mavi ve kırmızı iki zıt rengin birbiri ile harika uyumunu anlatıyor. Mavi ile kırmızının koyu tonları ve bordo, harika bir plaj kombini yapmak için ideal. İç açıcı ve şık bir kombin için bu iki rengi seçebilirsiniz.





Beyaz ve neon tonlar yazı renklendiriyor

Neon tonların en iyi eşlikçisi olan beyaz yaz aylarının vazgeçilmez rengi. Neon tonları dengeleyen beyaz seçimlerle gece şıklığınızı elbise ve etek-bluz kombinlerinizde kullanabilirsiniz.

Kırmızı ve yeşil buluşuyor

İddialı bir renk olan kırmızının kontrast renklerinden biri olan yeşille olan mükemmel uyumunu yaz aylarında şortlarda, eteklerde ve fırfırlı bluzlarda tercih ederek cıvıl cıvıl bir görünüm yaratabilirsiniz.





Asillik vakti: Mor ve lila

"Ton sur ton" akımını doğanın en asil renklerinden biri olan morla yaza yansıtabilirsiniz. Mor renge lila tonları ile öne çıkan clutch veya eşarplarla hava katabilirsiniz. Aksesuar seçiminizi ise kesinlikle gold renkte yapmalısınız.

Sarı ve mavinin harika uyumunu yakalayın

Mavinin her tonu yaz aylarının gözdesi. Maviyi sarı ve tonları ile tamamlayarak görünümünüzü daha çekici ve enerjik kılabilirsiniz. Saks mavi bir eteği hafif sarı bir bluzla tamamlayarak denge yakalayabilirsiniz.





En tarz: Mor ve sarı bir arada

Mor ve sarı en stil sahibi kombinlere hayat veriyor. Morun ihtişamı sarının canlı tonlarıyla birleşince ortaya harika bir görünüm çıkıyor. Morun pek çok tonunda seçeceğiniz şortlarınızı ve eteklerinizi sarı bluzlerle birlikte kombinleyerek dikkat çekici görünebilirsiniz.

Yavruağzı ve gri romantik bir seçenek oluşturuyor

Yavruağzı yaz aylarının en romantik renklerinden biri. Masum bir renk olan yavruağzını, en iyi tamamlayıcısı olan nötr gri tonlarla ortaya çıkarabilir ve romantik bir duruş sergileyebilirsiniz. Pantolon ve bluz kombinlerinde bu iki renge şans verin.





Bebe mavisi tek başına hayli bohem

Bebe mavisi gömleğinizi ve bebe mavisi şortunuzu bir arada giyerek harika bir görünüm yaratabilirsiniz. Rahat ve havalı bir kombin için bebe mavisini diğer pastel tonlar olan soft sarı ve pembe aksesuarlarla tamamlayın.

Enerji patlaması: Turuncu ve pembe

En enerjik renk kombinlerinden biri olan turuncu ve pembe ile tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Bu iki renk tonunun bir araya gelmesi ile hem iddialı hem de stil sahibi bir görünüm yakalayabilirsiniz.





Renk cümbüşü yaratın

Göz alıcı desenlere ve ikiden fazla renge sahip elbiseler, iddialı olmalarının yanında ışıl ışıl bir görüntü için de ideal. Renkli ve desenli elbiselerinizi sade takı ve ayakkabılarla tamamlamayı unutmayın.

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