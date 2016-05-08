Şimdi Moda Vogue Kurtköy

Vogue Kurtköy, yaşam konforundan vazgeçemeyenler için İstanbul’un yükselen yatırım değeri Kurtköy’de özel bir konsepti hayata geçiriyor. Vogue Kurtköy; metro durağına komşu konumuyla, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 1 km, TEM otoyoluna 2 km, Viaport AVM’ye 2 km ve Pendik Marina’ya 11 km mesafede bulunuyor. Metropol yaşamının kalabalığından uzak bir hayat sunan Vogue Kurtköy’de, şehrin tüm arterlerine tek taşıtla ulaşılabiliyor.



Vogue Kurtköy, 6000 metrekare alan üzerinde 3 blok ve 243 daireden oluşuyor. Proje, yüksek kira getirisi ile yapılan yatırıma kısa zamanda geri dönüş alınabilecek geniş ve ferah 1+1 dairelerden oluşuyor. İşlevsellik ve yaşam konforu üzerinden kurgulanan Vogue Kurtköy’ün tüm teknik detaylarında son teknoloji ve en kaliteli malzemeler kullanılıyor.



Açık ve kapalı havuz, tam donanımlı fitness center, sauna bölümlerinin yer aldığı Vogue Business Center’da sağlıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Vogue Kurtköy’ün 3000 metrekare alana kurulu alışveriş merkezindeki 13 ticari ünite ile konut sakinlerinin ihtiyacı olan her şey yanı başında oluyor.



Vogue Kurtköy, 0 peşinat avantajı, lansman fiyatları ve inanılmaz ödeme koşullarıyla yatırımda ve yaşamda yeni bir moda başlatıyor.



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