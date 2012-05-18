Åžimdi IKEA'ya gitmek iÃ§in onlarca neden var

ORTA VE KÃœÃ‡ÃœK Ã–LÃ‡EKLÄ° Ä°ÅžLETMELERE KURUMSAL SATIÅž Ä°LE DEKORASYON HÄ°ZMETÄ°

IKEA'nÄ±n diÄŸer bir alternatif satÄ±ÅŸ kanalÄ± olan kurumsal satÄ±ÅŸ faaliyetleri,ev dekorasyonunun yanÄ± sÄ±ra ofis ve iÅŸyerleri iÃ§in de mÃ¼ÅŸterilerin aradÄ±ÄŸÄ± her Ã§eÅŸit Ã¼rÃ¼nÃ¼ fonksiyonel Ã§Ã¶zÃ¼mlerle birlikte sunuyor.

IKEA Kurumsal SatÄ±ÅŸ departmanÄ±nÄ±n desteÄŸi ile mÃ¼ÅŸterilere yoÄŸun tempolarÄ±ndaiÅŸ yerlerini rahatlÄ±kla dekore etmelerini saÄŸlayacak kolaylÄ±klar saÄŸlanÄ±yor. "Kurumsal satÄ±ÅŸ departmanÄ±mÄ±z

orta ve kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmelere dekorasyon Ã§Ã¶zÃ¼mleri ve iÅŸyeri alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde onlar adÄ±na tÃ¼m satÄ±n alma sÃ¼recini de yÃ¶netiyor.



Ofis, butik otel, anaokulu, restoran gibi birÃ§ok iÅŸletmeye dekorasyon hizmeti veren kurumsal satÄ±ÅŸ birimleriyle, bugÃ¼ne kadar yaklaÅŸÄ±k 5.000 iÅŸletmeye dekorasyon konusunda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapan IKEA Kurumsal departmanÄ±, kurumsal mÃ¼ÅŸterilerinin iÅŸ yeri alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde kullanabilecekleri avantajlarla dolu IKEA KURUMSAL KartÄ±'nÄ± da hayata geÃ§irdi..

Bu kart ile iÅŸ yeri alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde, indirim, Ã¼rÃ¼nlerinin toplanmasÄ±, ÅŸehir iÃ§i nakliye hizmetinde indirimler ve iÅŸ yeri dekorasyonu iÃ§in iÃ§ mimari planlama desteÄŸi gibi bir Ã§ok avantaja sahip olunabiliniyor.Â Â

EVÄ°NÄ°ZÄ°N HER ÅžEYÄ°Â IKEA'DA, DÃœZENLÄ° EVLER Ä°Ã‡Ä°N HER ÅžEY VAR

IKEA maÄŸazalarÄ±nda 29 Temmuz tarihine kadar geÃ§erli olan "PAX GardÄ±rop KampanyasÄ±"yla artÄ±k daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k son buluyor. Her zevke ve her bÃ¼tÃ§eye uygun 10 yÄ±l garantili PAX gardÄ±rop sistemlerine, ÅŸimdi Ã§ok Ã¶zel fÄ±rsatlarla sahip olunabilinir.

IKEA dÃ¼zenli yatak odalarÄ± iÃ§in , PAX gardÄ±rop sistemleri ile her zevke ve her mekana uygun Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retiyor. YaratÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mleri ve dÃ¼zenli depolama seÃ§enekleriyle ideal bir alternatif olan PAX gardÄ±rop sistemleriyle sÄ±nÄ±rsÄ±z sayÄ±da yapÄ±labilecek farklÄ± kombinasyonlarla artÄ±k evdeki alanlar maksimum verim ve dÃ¼zende deÄŸerlendiriliyor.



DÃ¼zenleme konusunda yÃ¼zlerce fonksiyonda Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼reten PAX gardÄ±roplar, yatak odalarÄ±nÄ± hem dÃ¼zenli hem de Ã§ekici mekanlara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor.



PAX gardÄ±roplarla birlikte, satÄ±lan KOMPLEMENT dolap iÃ§i dÃ¼zenleme Ã¼niteleri gardÄ±robunda ayakkabÄ±dan kÄ±yafete, kravattan Ã§antaya kadar her ÅŸeyi bir arada ve dÃ¼zenli gÃ¶rmek isteyenlere ihtiyaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retiyor.Â

IKEA PAX GARDIROP KAMPANYASI'NDAÂ %10Â Ä°NDÄ°RÄ°M VE 3 AY TAKSÄ°T ERTELEMEÂ FIRSATI!



29 Temmuz tarihine kadar geÃ§erli olan IKEA PAX GardÄ±rop KampanyasÄ± dahilinde; IKEA Aile Kart ile 1.000 TL ve Ã¼zeri alÄ±ÅŸveriÅŸlerde %10 indirim, 12 taksit ve 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasÄ±nda 3 ay erteleme imkanÄ± bulunuyor. Ãœstelik Axess'e Ã¶zel 150 TL ve Ã¼zeri alÄ±ÅŸveriÅŸlerde vade farksÄ±z 6 taksit ve IKEA Aile Kart sahiplerine 12 taksit fÄ±rsatÄ± sunuluyor. IKEA Aile Kart'Ä± olmayanlar IKEA maÄŸazalarÄ±ndan anÄ±nda Ã¼cretsiz kart Ã§Ä±karabilir ve fÄ±rsatlardan yararlanabilirler.

IKEA'DAN MUTFAKLARA Ã–ZEL FIRSATLARÂ

IKEA maÄŸazalarÄ±nda 3 Haziran tarihine kadar geÃ§erli olan "Mutfak KampanyasÄ±"yla hayaller gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Her zevke ve her bÃ¼tÃ§eye uygun olarak tasarlanmÄ±ÅŸ 25 yÄ±l garantili Ã§ok Ã§eÅŸitli mutfak kapaklarÄ± IKEA Aile Kart sahiplerine Ã¶zel avantajlarla IKEA maÄŸazalarÄ±nda mÃ¼ÅŸterilerin beÄŸenisine sunuluyor.



IKEA Mutfak KampanyasÄ± dahilinde; 3.000 TL ve Ã¼zeri mutfak alÄ±mlarÄ±nda il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde Ã¼cretsiz nakliye ve montaj hizmeti, %20 ankastre beyaz eÅŸya indirimi, ve Axess Kart'a Ã¶zel 12 taksit imkanÄ± ve 3 ay ekstre erteleme fÄ±rsatÄ± da sunuluyor. Kampanya hakkÄ±ndaki detaylÄ± bilgiye, www.IKEA.com.tr adresinden ve en yakÄ±n IKEA maÄŸazasÄ±ndan ulaÅŸÄ±labilinir.

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YAZ KEYFÄ° IKEA'YLA YAÅžANIR

GÃ¼zel tasarÄ±mlarÄ± ve kullanÄ±ÅŸlÄ± Ã¼rÃ¼nleriyle her zevke ve her bÃ¼tÃ§eye hitap eden IKEA, 2012 yaz Ã¼rÃ¼n gamÄ±nda yer alan birbirinden keyifli bahÃ§e ve balkon mobilya Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitlerinin yanÄ± sÄ±ra aydÄ±nlatma, sofra ve tekstil Ã¼rÃ¼nleriyle de yaza merhaba diyor. BaharÄ±n ve yazÄ±n tadÄ±nÄ± balkon ve bahÃ§elerde geÃ§irmek isteyenler IKEA'nÄ±n gÃ¼zel tasarÄ±mlÄ±, farklÄ±, rengarenk bahÃ§e ve balkon Ã¼rÃ¼nleriyle keyifli bir yaz kÃ¶ÅŸesi yaratacaklar. IKEA maÄŸazalarÄ±nda yerini alan 2012 Yaz Ã¼rÃ¼n gamÄ± herkesin kendi zevkine uygun bahÃ§e ve balkon Ã¼rÃ¼nlerinin yanÄ± sÄ±ra aydÄ±nlatma, sofra ve tekstil Ã¼rÃ¼nleri her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da hem Ã§ok kullanÄ±ÅŸlÄ± hem de Ã§ok hesaplÄ±.

Dar alanlarda akÄ±llÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler sunan IKEA,2012 yaz Ã¼rÃ¼n gamÄ± ile hem geniÅŸ bahÃ§e ve balkonlara hem de dar balkonlara uygun Ã§Ã¶zÃ¼mler sunuyor. Yaz biran evvel evime gelsin diyenler, IKEA maÄŸazalarÄ±nda bahÃ§e mobilyalarÄ±ndan aydÄ±nlatmaya, sehpadan sandalyelere, masadan ÅŸezlonga, saksÄ±dan renkli ÅŸemsiyelere, koltuktan rengarenk minderlere, yer dÃ¶ÅŸemelerinden, dÄ±ÅŸ mekan saksÄ±larÄ±na, hamaktan plaj sandalyesine kadar yÃ¼zlerce Ã§eÅŸit Ã¼rÃ¼nÃ¼ bir arada bulabilirler.

IKEA Ä°NTERNET SATIÅžIYLA TÃœM TÃœRKÄ°YE'YE ULAÅžACAK

TÃ¼rkiye'deki ilk maÄŸazanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±Â itibariyle genellikle her yÄ±l bir yeni maÄŸaza aÃ§arak, istikrarlÄ± bir bÃ¼yÃ¼me stratejisi ile ilerleyen IKEA TÃ¼rkiye, her biri yaklaÅŸÄ±k 30.000 m2'de yer alan 5 maÄŸaza ilk bulunduklarÄ± illerde 8 bin Ã§eÅŸidi aÅŸkÄ±n mobilya ve ev aksesuarÄ±n ilham kaynaÄŸÄ± Ã¶rnek yaÅŸam alanlarÄ± ile birlikte sergilemenin yanÄ± sÄ±ra restoran alanÄ±ndan Ã§ocuk oyun alanÄ±na kadar ailece keyifli vakit geÃ§irmeye olanak saÄŸlÄ±yor.Â

IKEA.com.tr'de sergilenen Ã¼rÃ¼nlerin yÃ¼zde 70'i TÃ¼rkiye genelinde maÄŸazalarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± illerde, internet Ã¼zerinden satÄ±n alÄ±nabiliniyor. IKEA TÃ¼rkiye, IKEA konseptine Ä±sÄ±nan TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n artan ilgisi ile bÃ¼yÃ¼rken, internet maÄŸazacÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da bÃ¼yÃ¼mesine hÄ±z katacak.Â

Ã–ncelikli olarak maÄŸazalarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± illerden gelen talepleri karÅŸÄ±lamak Ã¼zere hayata geÃ§irilen internet satÄ±ÅŸ kanalÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda maÄŸazalarÄ±n bulunduÄŸu ÅŸehirlerde de baÅŸlayacak.Â Â

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IKEA maÄŸazasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± illerden gelen talepleri karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±ndan itibaren de internet Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ satÄ±ÅŸ kanalÄ±nÄ± hayata geÃ§irdi.

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KÃ¼Ã§Ã¼k metrekarelerdeki yaratÄ±cÄ± dekorasyon Ã§Ã¶zÃ¼mleriyle de ev yaÅŸamÄ±nÄ±n nasÄ±l keyifli hale geleceÄŸini gÃ¶steren bir marka olarak hayatÄ±mÄ±za giren IKEA, yeni satÄ±ÅŸ kanalÄ±yla da bÃ¼yÃ¼mesini sÃ¼rdÃ¼recek. Bir MAYA Grubu ÅŸirketi olan IKEA TÃ¼rkiye; Ä°stanbul'da 2 (Ãœmraniye ve BayrampaÅŸa), Ä°zmir, Bursa ve Ankara'da birer maÄŸaza olmak Ã¼zere toplam 5 maÄŸaza ile hizmet veriyor.Â





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