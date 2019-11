Åžimdi IKEA'ya gitmek iÃ§in onlarca neden var

ORTA VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE KURUMSAL SATIŞ İLE DEKORASYON HİZMETİ

IKEA'nın diğer bir alternatif satış kanalı olan kurumsal satış faaliyetleri,ev dekorasyonunun yanı sıra ofis ve işyerleri için de müşterilerin aradığı her çeşit ürünü fonksiyonel çözümlerle birlikte sunuyor.

IKEA Kurumsal Satış departmanının desteği ile müşterilere yoğun tempolarındaiş yerlerini rahatlıkla dekore etmelerini sağlayacak kolaylıklar sağlanıyor. "Kurumsal satış departmanımız

orta ve küçük ölçekli işletmelere dekorasyon çözümleri ve işyeri alışverişlerinde onlar adına tüm satın alma sürecini de yönetiyor.



Ofis, butik otel, anaokulu, restoran gibi birçok işletmeye dekorasyon hizmeti veren kurumsal satış birimleriyle, bugüne kadar yaklaşık 5.000 işletmeye dekorasyon konusunda danışmanlık yapan IKEA Kurumsal departmanı, kurumsal müşterilerinin iş yeri alışverişlerinde kullanabilecekleri avantajlarla dolu IKEA KURUMSAL Kartı'nı da hayata geçirdi..

Bu kart ile iş yeri alışverişlerinde, indirim, ürünlerinin toplanması, şehir içi nakliye hizmetinde indirimler ve iş yeri dekorasyonu için iç mimari planlama desteği gibi bir çok avantaja sahip olunabiliniyor.

EVİNİZİN HER ŞEYİ IKEA'DA, DÜZENLİ EVLER İÇİN HER ŞEY VAR

IKEA mağazalarında 29 Temmuz tarihine kadar geçerli olan "PAX Gardırop Kampanyası"yla artık dağınıklık son buluyor. Her zevke ve her bütçeye uygun 10 yıl garantili PAX gardırop sistemlerine, şimdi çok özel fırsatlarla sahip olunabilinir.

IKEA düzenli yatak odaları için , PAX gardırop sistemleri ile her zevke ve her mekana uygun çözümler üretiyor. Yaratıcı çözümleri ve düzenli depolama seçenekleriyle ideal bir alternatif olan PAX gardırop sistemleriyle sınırsız sayıda yapılabilecek farklı kombinasyonlarla artık evdeki alanlar maksimum verim ve düzende değerlendiriliyor.



Düzenleme konusunda yüzlerce fonksiyonda çözüm üreten PAX gardıroplar, yatak odalarını hem düzenli hem de çekici mekanlara dönüştürüyor.



PAX gardıroplarla birlikte, satılan KOMPLEMENT dolap içi düzenleme üniteleri gardırobunda ayakkabıdan kıyafete, kravattan çantaya kadar her şeyi bir arada ve düzenli görmek isteyenlere ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyor.

IKEA PAX GARDIROP KAMPANYASI'NDA %10 İNDİRİM VE 3 AY TAKSİT ERTELEME FIRSATI!



29 Temmuz tarihine kadar geçerli olan IKEA PAX Gardırop Kampanyası dahilinde; IKEA Aile Kart ile 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde %10 indirim, 12 taksit ve 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında 3 ay erteleme imkanı bulunuyor. Üstelik Axess'e özel 150 TL ve üzeri alışverişlerde vade farksız 6 taksit ve IKEA Aile Kart sahiplerine 12 taksit fırsatı sunuluyor. IKEA Aile Kart'ı olmayanlar IKEA mağazalarından anında ücretsiz kart çıkarabilir ve fırsatlardan yararlanabilirler.

IKEA'DAN MUTFAKLARA ÖZEL FIRSATLAR

IKEA mağazalarında 3 Haziran tarihine kadar geçerli olan "Mutfak Kampanyası"yla hayaller gerçeğe dönüşüyor. Her zevke ve her bütçeye uygun olarak tasarlanmış 25 yıl garantili çok çeşitli mutfak kapakları IKEA Aile Kart sahiplerine özel avantajlarla IKEA mağazalarında müşterilerin beğenisine sunuluyor.



IKEA Mutfak Kampanyası dahilinde; 3.000 TL ve üzeri mutfak alımlarında il sınırları içerisinde ücretsiz nakliye ve montaj hizmeti, %20 ankastre beyaz eşya indirimi, ve Axess Kart'a özel 12 taksit imkanı ve 3 ay ekstre erteleme fırsatı da sunuluyor. Kampanya hakkındaki detaylı bilgiye, www.IKEA.com.tr adresinden ve en yakın IKEA mağazasından ulaşılabilinir.

YAZ KEYFİ IKEA'YLA YAŞANIR

Güzel tasarımları ve kullanışlı ürünleriyle her zevke ve her bütçeye hitap eden IKEA, 2012 yaz ürün gamında yer alan birbirinden keyifli bahçe ve balkon mobilya ürün çeşitlerinin yanı sıra aydınlatma, sofra ve tekstil ürünleriyle de yaza merhaba diyor. Baharın ve yazın tadını balkon ve bahçelerde geçirmek isteyenler IKEA'nın güzel tasarımlı, farklı, rengarenk bahçe ve balkon ürünleriyle keyifli bir yaz köşesi yaratacaklar. IKEA mağazalarında yerini alan 2012 Yaz ürün gamı herkesin kendi zevkine uygun bahçe ve balkon ürünlerinin yanı sıra aydınlatma, sofra ve tekstil ürünleri her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çok kullanışlı hem de çok hesaplı.

Dar alanlarda akıllı çözümler sunan IKEA,2012 yaz ürün gamı ile hem geniş bahçe ve balkonlara hem de dar balkonlara uygun çözümler sunuyor. Yaz biran evvel evime gelsin diyenler, IKEA mağazalarında bahçe mobilyalarından aydınlatmaya, sehpadan sandalyelere, masadan şezlonga, saksıdan renkli şemsiyelere, koltuktan rengarenk minderlere, yer döşemelerinden, dış mekan saksılarına, hamaktan plaj sandalyesine kadar yüzlerce çeşit ürünü bir arada bulabilirler.

IKEA İNTERNET SATIŞIYLA TÜM TÜRKİYE'YE ULAŞACAK

Türkiye'deki ilk mağazanın açılışı itibariyle genellikle her yıl bir yeni mağaza açarak, istikrarlı bir büyüme stratejisi ile ilerleyen IKEA Türkiye, her biri yaklaşık 30.000 m2'de yer alan 5 mağaza ilk bulundukları illerde 8 bin çeşidi aşkın mobilya ve ev aksesuarın ilham kaynağı örnek yaşam alanları ile birlikte sergilemenin yanı sıra restoran alanından çocuk oyun alanına kadar ailece keyifli vakit geçirmeye olanak sağlıyor.

IKEA.com.tr'de sergilenen ürünlerin yüzde 70'i Türkiye genelinde mağazaların bulunmadığı illerde, internet üzerinden satın alınabiliniyor. IKEA Türkiye, IKEA konseptine ısınan Türk halkının artan ilgisi ile büyürken, internet mağazacılığıyla da büyümesine hız katacak.

Öncelikli olarak mağazaların bulunmadığı illerden gelen talepleri karşılamak üzere hayata geçirilen internet satış kanalı önümüzdeki aylarda mağazaların bulunduğu şehirlerde de başlayacak.

IKEA mağazasının bulunmadığı illerden gelen talepleri karşılamak amacıyla, geçen aralık ayından itibaren de internet üzerinden alışveriş satış kanalını hayata geçirdi.

Küçük metrekarelerdeki yaratıcı dekorasyon çözümleriyle de ev yaşamının nasıl keyifli hale geleceğini gösteren bir marka olarak hayatımıza giren IKEA, yeni satış kanalıyla da büyümesini sürdürecek. Bir MAYA Grubu şirketi olan IKEA Türkiye; İstanbul'da 2 (Ümraniye ve Bayrampaşa), İzmir, Bursa ve Ankara'da birer mağaza olmak üzere toplam 5 mağaza ile hizmet veriyor.





